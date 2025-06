Calciomercato Napoli News: i partenopei hanno strappato il sì di Juanlu Sanchez, ma adesso devono trattare con il Siviglia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI AVVICINA JUANLU!

C’è un sì che il calciomercato Napoli avrebbe ottenuto in queste ore, secondo la Gazzetta dello Sport: un po’ come ai tempi di Rafa Benitez si pescherebbe dalla Spagna, precisamente dal Siviglia dove gioca Juanlu Sanchez.

Nato a ferragosto del 2003, terzino destro che sa giocare anche più avanti (e dunque potrebbe essere utile qualora Antonio Conte decidesse, almeno a spot, di tornare al 3-5-2) ma in certi rari casi è stato impiegato anche davanti alla difesa, ruolo che comunque difficilmente verrebbe preso in considerazione in una realtà come il Napoli.

Juanlu Sanchez ha giocato 35 partite stagionali, tra Liga e Coppa del Re: ha chiuso la sua annata con il Siviglia con 5 gol e altrettanti assist, si tratta dunque di un calciatore che vede la porta ma è anche un esterno che potremmo definire vecchio stampo, vale a dire che ha la capacità di servire i compagni con cross o incursioni nella trequarti avversaria.

La giovane età lo rende malleabile e futuribile, ma cosa significa che il calciomercato Napoli ha strappato un sì? Spieghiamo: sarebbe stato lo stesso calciatore spagnolo a dare l’assenso al trasferimento, dunque per il momento Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno in mano una componente importante ma non sufficiente.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COSA SERVE PER ARRIVARE A JUANLU

Per come stanno le cose, il calciomercato Napoli dovrà lavorare ancora per arrivare a Juanlu Sanchez. Il sì del calciatore come detto è prezioso, ma il proprietario del cartellino resta il Siviglia ed è dunque il club andaluso che dovrà decidere se vendere un pezzo pregiato della rosa e monetizzare oppure provare a costruire un nuovo ciclo vincente anche su di lui. Adesso possiamo parlare di cifre: lo stesso Siviglia ha messo nel contratto di Juanlu, che scadrà nel 2029, una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma potrebbe anche arrivare a dimezzarla per venire eventualmente incontro al calciatore.

Il Napoli al momento ha messo sul piatto 15 milioni: la distanza è minima ma esiste, soprattutto nel momento in cui gli andalusi dovrebbero già abbassare così tanto la cifra. Ricordiamo che nel Napoli Juanlu non sarebbe immediatamente un titolare, quanto un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo: intoccabile, ma con il ritorno in Champions League e l’età che avanza anche il capitano sarà costretto a tirare il fiato. Questo però apre anche qualche domanda sull’utilizzo che Conte farebbe dello spagnolo, considerato che uno come Rafa Marin non ha mai visto il campo e si è preferito accentrare Mathias Olivera in emergenza: considerazioni che il calciomercato Napoli dovrà fare…