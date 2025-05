CALCIOMERCATO NAPOLI: SI BUSSA ALL’UDINESE

Per il momento il calciomercato Napoli, diciamo così, è in stallo: in casa partenopea la concentrazione è totalmente incentrata sulla corsa allo scudetto, mancano due giornate e bisogna difendere il punto di vantaggio sull’Inter per festeggiare il secondo tricolore in tre anni. Intanto però, chiaramente, Giovanni Manna studia i piani per la prossima stagione, sapendo già che il Napoli dovrà competere anche in Champions League: alcune trattative sono in corso e si parla di nomi altisonanti, su tutti quello di Kevin De Bruyne ma anche Jonathan David e Georgiy Sudakov. Il che non esclude che possa arrivare qualche calciatore “minore”, ma estremamente funzionale: per esempio, dall’Udinese.

I rapporti tra il Napoli e la società friulana sono ottimi, e Manna li potrebbe sfruttare: per sistemare la difesa ci si può inserire nella corsa a Oumar Solet, il centrale francese arrivato a gennaio dal Salisburgo e che in poco tempo è riuscito a stregare tutti, per primo Kosta Runjaic che gli ha dato la maglia da titolare al fianco di Jaka Bijol (altro elemento che gli azzurri non hanno mai perso di vista). Il rendimento di Solet ha chiaramente fatto drizzare le antenne di parecchie squadre, possiamo dire che nella nostra Serie A tutte le big ci stiano facendo più di un pensiero e presto si potrebbe scatenare un’asta per il suo cartellino, il Napoli dunque non vuole farsi trovare impreparato.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LUCCA PER L’ATTACCO

Altro tema non nuovo per il calciomercato Napoli è quello dell’attaccante, da affiancare a Romelu Lukaku ma anche con l’idea di sostituire il belga qualora le strade si dovessero separare: questo scenario sarebbe plausibile in caso di addio di Antonio Conte, con la permanenza dell’allenatore salentino Lukaku sarebbe molto più incline a restare a Napoli ma intanto la stagione in corso ci ha detto che i partenopei non avevano un piano B riguardo la prima punta, quest’anno c’era una sola competizione e le cose tra alti e bassi sono comunque andate bene ma, per l’appunto, la Champions League dovrà necessariamente far cambiare i piani della società.

Lorenzo Lucca è da tempo nel mirino del calciomercato Napoli, ma anche qui c’è la fila: la promettente stagione scorsa, che è stata la prima in Serie A, è stata confermata e anzi migliorata in questo campionato, Lucca ha anche trovato la maglia della nazionale e sono in tanti a vedere in lui l’attaccante del presente e del futuro. Il Napoli dunque studia la strategia giusta: un possibile doppio colpo dall’Udinese, con la suggestione di far abbassare il prezzo di entrambi e magari inserire qualche contropartita tecnica, che ad esempio potrebbe essere Alessio Zerbin che, in prestito al Venezia, sta facendo molto bene e infatti potrebbe anche essere riscattato dai lagunari in caso di salvezza. Le idee ci sono, adesso il Napoli attende che finisca il campionato per iniziare sul serio a trattare per queste operazioni di calciomercato.