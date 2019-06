Calciomercato Napoli news/ Manolas cerca casa, Allan per il rinnovo (Ultime notizie)

Il calciomercato in casa Napoli sta vivendo un momento davvero interessante anche se di fatto la finestra si aprirà soltanto il prossimo 1 luglio: la dirigenza azzurra però non ha perso tempo per consegnare a Carlo Ancelotti un team da sogno per la prossima stagione della Serie A. Ecco quindi che il primo colpaccio di De Laurentiis è praticamente pronto: si tratta di Kosta Manolas in arrivo dalla Roma e pronto a fare coppia con Koulibaly nella difesa azzurra. Secondo quando si legge questa mattina sul Corriere dello sport , pare che il difensore greco stia già cercando casa: secondo le prime indiscrezioni la meta del quasi ormai ex giallorosso sarebbe Posillipo e già nei prossimi giorni e se non domani il giocatore è atteso in città per un primo tour orientativo. Ottimi segnali quindi per i tifosi campani che desiderano al più presto la chiusura dell’affare di calciomercato del Napoli col Manolas.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ALLAN VERSO IL RINNOVO

Ma non è solo in entrata che la dirigenza del club campano si sta muovendo: ecco che pure il fronte rinnovi è ben caldo per gli azzurri. Se infatti nel calciomercato di gennaio per il Napoli si parlava del presto addio di Allan (sfumato per differenze tra domanda e offerta tra le parti), ora il centrale pare orientato verso il rinnovo con il club partenopeo. Con il cambio di dirigenza in seno al club francese (con l’arrivo di Leonardo e la partenza del direttore sportivo Antero Henrique), pare infatti che il brasiliano non rientri più nelle urgenze di calciomercato per i francesi. Scemato l’interesse del Psg, ecco che l’ipotesi di un congruo rinnovo di contratto sia più che realizzabile per giocatore e club partenopeo. Secondo il quotidiano Il Mattino quindi sul tavolo di discussione vi sarebbe un prolungamento dell’accordo fino al 2024 ma con un nuovo ingaggio, fissato a 4 milioni a stagione. Cifre importanti ma alla portata elle tasche di De laurentiis.

