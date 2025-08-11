Calciomercato Napoli news: il Siviglia non libera il terzino e la trattativa potrebbe complicarsi nonostante lui voglia unirsi agli Azzurri (11 agosto 2025)

Il calciomercato Napoli ci ha preso gusto con il Girona e ora potrebbe arrivare un secondo colpo dai biancorossi di Spagna. Dopo il colpo Gutierrez sulla fascia sinistra, i partenopei potrebbero portare al Maradona anche Arnau Martinez.

Il terzino spagnolo classe 2003, come detto sempre del Girona, potrebbe essere la prima scelta se dovesse saltare Juanlu. Con il laterale del Siviglia il Napoli aveva un ottimo principio d’accordo, ma gli Andalusi non sembrano convinti di cederlo.

Il giocatore non vede l’ora di unirsi con i campioni d’Italia, anche se l’ultima parola spetta al Siviglia: se il club non dovesse accettare l’ennesimo rilancio azzurro, allora il Napoli tornerà in quel di Girona a portare l’offerta necessaria per Martinez.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LOOKMAN RITORNA DI MODA

Il calciomercato Napoli vede ripararsi lo spiraglio Lookman. Ai campani serve ancora un esterno offensivo e tra i vari nomi di Chiesa, Grealish e Sterling (ri)spunta il nigeriano, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti sponda Milano.

L’Inter non ha intenzione di rilanciare ulteriormente e l’Atalanta in tal caso chiuderebbe le porte all’operazione. Il Napoli a questo punto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe farsi avanti sfruttando la trattativa arenata tra i due club nerazzurri.

A centrocampo prosegue il toto-nome sia per il vice Anguissa sia per un altro innesto più tecnico e di inserimento. Per quest’ultimo compito ci sono Miretti e Fabbian nel mirino mentre l’alternativa al camerunense, che sarà impegnato in Coppa d’Africa, sembra essere Musah l’unico veramente seguito.

