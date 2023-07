Calciomercato Napoli News/ Mbappè e Osimhen, operazioni legate: tremano gli azzurri! (7 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN TRA ADDIO E RINNOVO

Il calciomercato Napoli vive giorni intensi e, allo stesso tempo, con qualche preoccupazione. Il Paris Saint-Germain, infatti, potrebbe cedere Kylian Mbappè al Real Madrid. Il francese non vuole prolungare il contratto e vuole approdare alla corte di Carlo Ancelotti. Ed ecco che, quindi, spunta forte il nome di Victor Osimhen per i parigini. La prima scelta in caso di addio di Mbappè è per l’appunto il bomber nigeriano che lascerebbe così la formazione partenopea. L’eventuale affondo di Al Khelaifi può quindi spaventare i tifosi napoletani ma non il presidente De Laurentiis che ha fissato il prezzo per il suo gioiello: 180 milioni di Euro.

Nel frattempo, però, molto più concretamente il numero uno azzurro sta trattando il rinnovo di contratto con il suo attaccante: prolungamento sino al 2027, ingaggio annuo di 7 milioni più bonus e inserimento di una clausola di 120 milioni di euro.

PER LA DIFESA SPUNTA L’EX LECCE SAMUEL UMTITI

Calciomercato Napoli: tra le priorità della dirigenza azzurra c’è un difensore centrale in modo da sostituire al meglio Kim, passato ufficialmente al Bayern Monaco. Reduce da una buona stagione in prestito al Lecce e dalla scadenza del proprio contratto con il Barcellona, Samuel Umtiti potrebbe davvero rappresentare una grossa occasione a parametro zero per il Napoli. Il centrale francese, tra le altre cose Campione del Mondo nel 2018 con la Francia, ha infatti dimostrato di esser tutt’altro che finito in terra salentina.

Il Napoli potrebbe donare un’ulteriore chance italiana a Samuel Umtiti, che spesso si è dimostrato propenso a diminuire il proprio stipendio pur di giocare in piazze così accoglienti e blasonate. Trattativa allo stato embrionale ma, di sicuro, un’accelerata nei prossimi giorni non è da escludere. Il nuovo Kim, quindi, potrebbe arrivare a breve, magari in tempo per l’inizio del ritiro estivo dei partenopei.

