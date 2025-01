CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ACCORDO PER IL RINNOVO DI CONTRATTO DI ALEX MERET

Oggi venerdì 3 gennaio 2025 mettiamo in primo piano i portieri nel calciomercato Napoli, in particolare grazie all’ottima notizia dell’accordo ormai raggiunto per il rinnovo di contratto di Alex Meret, il titolare fra i pali per Antonio Conte, reduce da alcune eccellenti prestazioni che stanno contribuendo a tenere il Napoli ai vertici della classifica nella corsa verso lo scudetto. Meret era in scadenza a giugno, ma le parti hanno raggiunto nelle scorse ore l’accordo per proseguire insieme anche nella stagione 2025-2026.

Il rinnovo di Alex Meret dovrebbe essere infatti per una sola stagione, ma compresa un’opzione in favore del club per prolungare il contratto di un anno ulteriore, quindi si potrebbe arrivare fino al 30 giugno 2027. Il portiere classe 1997 nato a Udine potrebbe quindi arrivare a nove stagioni con la maglia del Napoli, un cammino lungo e felice nonostante alcuni stop per infortuni, ma con le gioie della Coppa Italia 2020 e soprattutto dello scudetto 2023, del quale Alex Meret è stato uno dei protagonisti titolari. Se poi arrivassero altre gioie, un posto nella storia del club sarà assicurato…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI RAFFORZA L’IDEA DELLO SCAMBIO SCUFFET-CAPRILE

Blindare il portiere titolare era naturalmente una delle priorità per il calciomercato Napoli, ma i discorsi relativi agli estremi difensori non si esauriscono qui per i partenopei. Come vi avevamo già accennato ieri, infatti, bisogna tenere conto della possibilità di uno scambio Scuffet-Caprile, che potrebbe avere luogo con il Cagliari già in questa sessione del calciomercato di gennaio. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti, che porterebbe Simone Scuffet ad essere il vice di Meret al Napoli, che così avrebbe due portieri entrambi nativi di Udine e cresciuti nelle giovanili del club friulano.

Nel Cagliari in questa stagione il ruolo di portiere titolare è conteso fra lo stesso Scuffet e l’albanese Alen Sherri, ma la sensazione è che nessuno dei due abbia convinto del tutto, motivo per cui la società sarda vorrebbe puntare su Elia Caprile per la seconda metà della stagione. Il portiere classe 2001 ha già raccolto sei presenze in questa stagione, tra la Coppa Italia e le partite di campionato saltate da Meret, però potrebbe gradire l’ipotesi di tornare a giocare in pianta stabile, come aveva già fatto in occasione dei precedenti prestiti al Bari e all’Empoli nelle scorse stagioni.