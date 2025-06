Calciomercato Napoli News: il portiere titolare continuerà a difendere i pali dei partenopei. Come centravanti focus su Nunez (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PROLUNGA MERET

Il calciomercato Napoli ha chiuso un rinnovo molto importante. Alex Meret, portiere dei due Scudetti della storia recente partenopea, ha rinnovato fino al 2027. La notizia era nell’aria, ma le voci su Milinkovic-Savic sembravano far pensare ad un cambio di idee.

Oggi invece è arrivata l’ufficialità del prolungamento del contratto per un portiere spesso criticato, anche se alla fine i numeri danno ragione all’estremo difensore che si è conquistato sul campo questo importante rinnovo.

E ora che succede con Milinkovic Savic? L’estremo difensore del Torino avrebbe fatto in ogni caso la riserva in porta dunque non è da escludere questa pista. Certamente possiamo affermare che il titolare è e resterà Meret.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RESISTE NUNEZ

Il calciomercato Napoli ha bisogno anche di un colpo in attacco. Il profilo più gettonato è quello di Noa Lang del PSV: l’olandese rappresenterebbe l’estro che in Campania manca da quando Kvicha Kvaratskehlia è andato al Paris Saint Germain.

Resistano sul taccuino i nomi di Ndoye e Nusa, ma quest’ultimo sembra essere il più economico. Infatti il Lipsia ha chiesto 35 milioni per il norvegese contro gli oltre 40 che il Bologna ha fissato come prezzo per lo svizzero.

Sul fronte centravanti nessun aggiornamento: Nunez è il preferito, anche se serve un investimento importante per portarlo al Maradona. Resiste come piano B Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma come per Ndoye il prezzo richiesto è esorbitante secondo i dirigenti del Napoli.