CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mertens e Ospina salutano, idea Borges Sanches

Calciomercato Napoli: la società partenopea potrebbe fare i conti con una serie di addii importanti. Lorenzo Insigne ha aperto la strada, Kalidou Koulibaly è sempre in bilico ma ormai il rinnovo di contratto sembra lontano anche per Dries Mertens e David Ospina. Per Mertens la rottura sembra insanabile anche perché tra l’entourage del giocatore e il club partenopeo è sceso il gelo vista la distanza sulla questione ingaggio. E’ trapelata una richiesta di 4 milioni euro annui da parte di Mertens che gli agenti del giocatore hanno però seccamente smentito qualche ora dopo.

Dimostrazione di come Aurelio De Laurentiis si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte del giocatore, che non si è dimostrato desideroso di restare a Napoli, mentre dall’altra parte Mertens non avrebbe gradito i rumors di calciomercato una richiesta superiore rispetto a quella effettuata: a questo punto il futuro del belga potrebbe essere all’estero.

Il calciomercato del Napoli ruota anche attorno a nomi in entrata. Detto di Ospina che, sul piede di partenza, potrebbe costringere il club a ripiegare su un altro portiere da affiancare ad Alex Meret, si sta pensando anche ad alcuni profili di giovani che potrebbero fare a l caso di Luciano Spalletti. Tra di essi c’è Borges Sanches, giovane talento della Nazionale lussemburghese che attualmente gioca nella seconda squadra del Borussia Monchengladbach, avendo però già esordito anche in Bundesliga.

In questi ultimi giorni Borges Sanches si è messo in mostra brillantemente in Nations League. È stato protagonista nella vittoria contro la Lituania dove ha anche sfornato un assist per il primo gol di Daniel Sinani. Ha già realizzato un gol con il Lussemburgo, in amichevole contro il Qatar. Per il 18enne l’interesse del Napoli sarebbe più che mai concreto, anche se è sempre difficile strappare giovani di talento alle squadre della Bundesliga tedesca.

