CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Mertens, il rinnovo si allontana (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli, con Lozano ormai vicino all’approdo in azzurro, non vive solo di trattative di mercato da chiudere, ma anche di accordi da prolungare. I contratti di Dries Mertens e José Maria Callejon rappresentano una preoccupazione imminente che il Napoli vuole chiudere in fretta, ma con il belga sembra sopraggiunta una certa freddezza, come confermato dal giornalista RAI Ciro Venerato, esperto di affari azzurri: “Al momento non c’è voglia e convinzione da parte del Napoli per rinnovare il contratto di Dries Mertens, magari subentrerà in corso d’opera. Più ottimismo per il prolungamento di José Maria Callejon, che potrebbe concretizzarsi in tempi relativamente brevi.” Il presidente Aurelio De Laurentiis non è persuaso dal giocare al rialzo con l’offerta da presentare al belga e il suo ciclo al Napoli potrebbe essere ritenuto concluso, anche se al momento non ci sono avances da parte di altre squadre per scongiurare una possibile futura partenza di Mertens da Napoli a parametro zero.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHIO A SANCHEZ

Il calciomercato del Napoli attende comunque un botto finale che potrebbe essere rappresentato da Mauro Icardi: in una corsa a tre con Juventus e Roma, il Napoli sembra al momento leggermente in vantaggio. Ma la trattativa è complicata e gli azzurri starebbero lavorando ai fianchi per un piano B che porta il nome di Alexis Sanchez. Il cileno, che conosce bene il campionato italiano per la sua militanza all’Udinese, potrebbe lasciare dopo diversi anni la Premier League, non essendo più nei piani del Manchester United. Sul giocatore si era mossa con una certa forza la Roma, che non ha trovato però sbocchi con i Red Devils e soprattutto ha dovuto fare i conti con la poca convinzione del cileno di trasferirsi nella Capitale. Il Napoli passa dunque in pole position per Sanchez, che dovrebbe però accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in Inghilterra. Per questo saranno importanti le eventuali garanzie che Carlo Ancelotti offrirebbe al calciatore in merito al suo progetto tecnico.

