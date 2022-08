CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Nandez, Lo Celso o Barak per il centrocampo

Calciomercato Napoli news, Nahitan Nandez al posto di Fabian Ruiz

Il calciomercato estivo è in continua evoluzione così come le mosse del Napoli per completare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della stagione che sta ufficialmente per cominciare. L’interesse del Paris Saint-Germain per lo spagnolo Fabian Ruiz starebbe infatti spingendo i partenopei a pensare di aggiungere un nuovo centrocamposta alla rosa ed uno dei nomi più caldi pare essere quello di Nahitan Nandez del Cagliari.

Accostato all’Inter nel recente passato, Nandez è poi rimasto in rossoblu ma sempre con la voglia di andare a giocare per una grande squadra con obiettivi maggiori rispetto a quelli dei sardi. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il ventiseienne uruguaiano, sotto contratto fino al giugno del 2024, sarebbe stato chiesto dai campani con la formula del prestito anche se i dirigenti del Napoli valutano vari profili per rimpiazzare lo spagnolo.

Calciomercato Napoli news: gli altri candidati, Frattesi resta lontano

Detto di Nandez, in questo agosto di calciomercato non sembrano esserci molti margini per vedere Davide Frattesi del Sassuolo al Napoli. Nel mirino della Roma da inizio luglio, per il calciatore del Sassuolo si registra ora la presenza pure della Juventus e del Milan ma bisogna però ricordare che ha una valutazione da 35 milioni di euro. Soluzioni più economiche per gli azzurri potrebbero essere rappresentate invece da Barak dell’Hellas Verona oppure da Giovani Lo Celso del Tottenham.

