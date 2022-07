CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Navas per la porta, Ounas rimane in bilico

Calciomercato Napoli news, ecco Navas per la porta

La finestra di calciomercato estivo dovrebbe portare al Napoli dei nuovi innesti utili per consentire a mister Spalletti di poter gestire un organico altamente competitivo nella prossima stagione. Gli azzurri stanno valutando diversi ruoli su cui metter mano ed uno di questi riguarda anche la porta. Nelle intenzioni dei partenopei c’è la volontà di aggiudicarsi un nuovo portiere ed il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Keylor Navas, di proprietà del Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024.

Dybala al Napoli?/ Calciomercato news: non solo Inter e Milan, c'è pure De Laurentiis

Come spiegato da Repubblica, il trentacinquenne è consapevole del fatto che Gianluigi Donnarumma ricoprirà il ruolo di titolare nella nuova annata calcistica dei transalpini e vorrebbe dunque accasarsi altrove per proseguire la sua carriera giocando con continuità. Il suo desiderio di lasciare Parigi potrebbe abbassare le pretese economiche del club senza però dimenticare che il Napoli sta per rinnovare il contratto di Alex Meret per i prossimi quattro anni e l’italiano, in caso di arrivo del costaricense, potrebbe a sua volta chiedere di partire.

Cristiano Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, azzurri attenti alla stella dello United

Calciomercato Napoli news, Ounas rimane in bilico

Oltre ai possibili colpi in entrata, il Napoli ragiona anche su qualche partenza per questa sessione di calciomercato. Nell’elenco degli indiziati a salutare gli azzurri figura il nome di Adam Ounas, sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi fino al termine della stagione che sta per cominciare. Reduce da 21 presenze e due reti, il venticinquenne algerino non sarebbe pronto, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, ad accettare le proposte del Monza e del Torino per accaparrarselo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Kvaratskhelia ma chi sostituirebbe Koulibaly?

© RIPRODUZIONE RISERVATA