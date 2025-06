CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DOPPIO COLPO DAL BOLOGNA

Il calciomercato Napoli potrebbe vedere un doppio colpo da ben 70 milioni di euro. Questa è la cifra che i partenopei sono intenzionati a pagare per portare sotto l’ombra del Vesuvio il duo del Bologna Beukema e Ndoye.

Il primo aiuterebbe Antonio Conte ad ampliare il reparto difensivo considerando anche i vari problemi fisici di Buongiorno nella stagione appena conclusa. Il centrale del Bologna è migliorato anno dopo anno, raggiungendo ora uno status di assoluto livello.

Per quanto riguarda Ndoye, l’esterno svizzero era già stato cercato dai partenopei quando a gennaio era stato venduto Kvicha Kvaratskhelia, ma il Bologna ha alzato il muro poiché non voleva privarsi di uno dei suoi migliori giocatori a stagione in corso.

Adesso però si sta aprendo il calciomercato estivo ed è tutto concesso. D’altronde il Bologna già l’anno scorso aveva perso Calafiori e Zirkzee, ma nonostante ciò è riuscito comunque a qualificarsi in Europa League grazie alla Vitoria storica della Coppa Italia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LEALI IL VICE MERET?

Il calciomercato Napoli pensa anche alle riserve. Si è parlato a lungo questa stagione della grande differenza tra i titolari e i panchinari degli Azzurri ed è per questo che la società si sta muovendo già adesso in tal senso con l’arrivo di Leali.

Il portiere del Genoa andrebbe di conseguenza a prendere il posto di secondo portiere alle spalle di Alex Meret. A proprio dell’estremo difensore due volte campione d’Italia, l’ex Udinese è vicino a firmare il rinnovo con la squadra campana.

Antonio Conte ha sempre difeso a spada tratta il proprio portiere, sin dai primi giorni, quando ha confermato che sarebbe stato lui il titolare al netto di tutte le voci che lo vedevano lontano da Napoli. E alla fine ha avuto ragione.