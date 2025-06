Calciomercato Napoli News: Conte vuole l'esterno svizzero prima dell'inizio del ritiro. Per il terzino spagnolo invece ci sono aggiornament (30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPRINT PER NDOYE

Il calciomercato Napoli bussa ancora in casa Bologna. I partenopei sono intenzionati a capire la situazione per Ndoye e Beukema, due profili che piacciono tanto agli Azzurri. I felsinsei hanno fatto muro in queste settimane, ma qualcosa potrebbe sbloccarsi.

L’entourage del difensore spinge per la sua cessione verso Napoli, anche se il Bologna chiede troppo rispetto a quanto è disposto ad offrire il club campione d’Italia. Per quanto riguarda Ndoye invece Sartori ha aperto alla trattativa.

L’obiettivo di Manna è consegnare lo svizzero ad Antonio Conte prima del ritiro di Dimaro, in modo tale da inculcarli subito i propri concetti tattici. Una missione che la dirigenza campana vuole completare dunque il prima possibile.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA SITUAZIONE PER JUANLU

Il calciomercato Napoli continua a seguire la situazione relativa a Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato da El Desmarque, il terzino del Siviglia è sempre più in orbita azzurra anche se i campani non vogliono più alzare la cifra da offrire.

Questo per un semplice motivo: il Napoli è a conoscenza del fatto che il Siviglia ha grande necessità di fare plusvalenze per sistemare il bilancio e Juanlu, considerando il suo valore, è tra i primi a poter andarsene dalla Spagna.

L’unica cosa sicura è che i partenopei hanno trovato l’accordo con il giocatore per un contratto fino al 2030. Manca l’intesa con il Siviglia, ma la situazione sorride al Napoli per l’impellente esigenza dei biancorossi di far cassa.