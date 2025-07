Calciomercato Napoli News: l'esterno svizzero ha già raggiunto l'accordo con il club di Premier League che ora prepara l'assalto (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MILINKOVIC VICINISSIMO

Il calciomercato Napoli sta cercando di chiudere al più presto tutti i colpi prefissati. Il prossimo sarà Milinkovic-Savic, portiere del Torino che passerà a breve ai partenopei per 18 milioni di euro, il costo della clausola rescissoria.

Nella giornata di ieri c’è stata la prima amichevole di Marco Baroni tra i granata e l’Ingolstadt, squadra di Serie C tedesca. Il match è terminato 1-1 e il portiere serbo è rimasto in panchina per tutta la partita con Paleari titolare e Popa dalla panchina.

Calciomercato Napoli News/ Il terzino spagnolo si avvicina, un centrocampista va al Cagliari (19 luglio 2025)

Ora il focus è tutto su Ndoye: l’esterno svizzero del Bologna è il grande obiettivo di Antonio Conte che ha visto in lui ciò che serve per migliorar ulteriormente la rosa. C’è però un problema per i campioni d’Italia ed è rappresentato dal Nottingham Forest.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SIRENE INGLESI PER NDOYE

Il calciomercato Napoli deve necessariamente accelerare per Dan Ndoye. Il Nottingham Forest nei giorni scorsi aveva palesato interesse per il calciatore, ma oggi ci sono novità importantissime che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye, il Nottingham trova l'accordo: gli Azzurri non mollano (19 luglio 2025)

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club di Premier League ha presentato la prima offerta ufficiale al Bologna per portare in Inghilterra il fresco vincitore della Coppa Italia contro il Milan con tanto di gol in finale.

Ndoye ha raggiunto l’accordo con il Nottingham sulla base di un quinquennale e se il Bologna dovesse accettare l’offerta ricevuta allora si entrerebbe nel vivo delle operazioni. Il Napoli deve dunque necessariamente rilanciare se vuole puntare su Ndoye oppure cambiare obiettivo.