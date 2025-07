Calciomercato Napoli News: il club inglese prova a tentare l'esterno svizzero, grande obiettivo di Antonio Conte: c'è ancora ottimismo (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, PRESSING SU NDOYE

Il calciomercato Napoli continua a mettere a referto acquisti su acquisti. Antonio Conte ha chiesto alla società uno sforzo economico importante per avere una rosa all’altezza considerando anche la Champions League.

Questo ha portato ad una sfilza di calciatori arrivati in Campania negli ultimi giorni come ad esempio Marianucci, De Bruyne, Noa Lang, Beukema e Lucca. La lista però non finisce qui dato che c’è bisogno di altri innesti.

Il nome preferito da Conte per la fascia è Ndoye, ma il Napoli dovrà stare attento al Nottingham Forest. Il club inglese ha infatti trovato l’accordo con il calciatore, ma non è detto che l’ala svizzera accetti la destinazione. Basti pensare a Weah e Mbangula che hanno rifiutato.

CALCIOMERCATO NAPOLI, NGONGE PER MILINKOVIC

Dunque com’è messa la situazione tra il calciomercato Napoli e Ndoye? Per gli Azzurri c’è ancora ottimismo poiché godono della priorità del giocatore di trasferirsi in Campania e degli ottimi rapporti tra la società di De Laurentiis e il Bologna.

Per ora il Napoli si è spinto poco sopra i 30 milioni contro i 40/45 richiesti dai felsinei, ma non è da escludere che i partenopei possano inserire Zanoli nella trattativa. Insomma, si continuerà a discutere alla ricerca di un accordo.

Su Milinkovic-Savic siamo ai dettagli: il portiere è pronto a lasciare il Torino per unirsi ai campani per 18 milioni di euro con Ngonge che farà il percorso inverso accasandosi ai granata. L’ex Verona andrà in prestito ad 1 milioni con diritto di riscatto a 11.