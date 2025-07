CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PRIMA NDOYE E POI BEUKEMA

In questo weekend il calciomercato Napoli sembra essere ormai sempre più vicino a chiudere per l’acquisto di un nuovo importante elemento su cui contare durante la prossima stagione per quanto concerne il reparto offensivo. I partenopei sono infatti ad un passo dal chiudere l’operazione che porterà Dan Assane Ndoye ad essere un calciatore dell’organico di mister Antonio Conte dopo un lungo tira e molla con il Bologna.

Il ventiquattrenne svizzero è stato individuato dal tecnico pugliese come il rinforzo maggiormente indicato se si vuole potenziare l’attacco degli azzurri e lo stesso calciatore ha gradito la destinazione napoletana, tanto che nelle ultime ore, insieme con il suo entourage, avrebbe addirittura raggiunto l’intesa con il club di De Laurentiis in merito all’ingaggio.

Resta tuttavia da convincere la società rossoblu, che contava di trattenerlo almeno fino al 2027 e cioè alla scadenza del contratto firmato due anni fa. La distanza fra le parti persiste a fronte della richiesta dei Felsinei da 40 milioni di euro, cinque in meno di quella precedente, per il cartellino del calciatore. Il calciomercato Napoli vorrebbe però aggiudicarsi pure un altro giocatore del Bologna.

Tra i rossoblu milita anche Sam Beukema, difensore che sarebbe a sua volta vicino al trasferimento al Napoli. Anche in questo caso rimangono da limare alcuni dettagli economici a fronte della proposta da 31 milioni di euro portata dai campani. Nel frattempo Noa Lang è atteso alla visite mediche di rito prima di firmare il contratto nella giornata di lunedì.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FOLORUNSHO E ZERBIN IN USCITA

Il calciomercato Napoli non può ovviamente pensare soltanto a nuovi innesti ma serve pure sfoltire l’organico lasciando partire quei calciatori che non rientrano nel progetto del club, destinati quindi a rimanere in panchina o in tribuna per gran parte della prossima annata calcistica. In questa particolare lista di calciatori figurano due nomi che potrebbero presto allontanarsi dai piedi del Vesuvio.

Il primo è Michael Folorunsho, ventisettenne nato a Roma appena rientrato dal prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non trattenerlo. Sulle tracce del centrocampista si registra la forte presenza del Cagliari, che preferirebbe però averlo in prestito con diritto di riscatto piuttosto che fissare un obbligo, come desiderato dai campani. L’altro profilo che sembra pronto a fare le valigie è Alessio Zerbin, il cui destino si divide fra il Lecce e la neo promossa Cremonese.