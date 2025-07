Calciomercato Napoli News: i partenopei sembrano più vicini a Dan Ndoye, ma rimane concreta l'alternativa che è Federico Chiesa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL CAPITOLO ESTERNO

C’è forse una sola questione che il calciomercato Napoli deve ancora risolvere, almeno come priorità: quella legata all’esterno che Antonio Conte aveva chiesto a gran voce già a gennaio, Noa Lang è un rinforzo ideale ma l’allenatore salentino vuole grande qualità sulle corsie laterali, costruendo un’armata offensiva di tutto rispetto.

Calciomercato Napoli News/ Possibile un colpo dalla Premier League, con qualche dubbio (oggi 16 luglio 2025)

Il nome che il Napoli ha individuato da tempo è quello di Dan Ndoye, ma la trattativa si è complicata: il Bologna non ha alcuna intenzione di cedere lo svizzero e in ogni caso non si discosta dalla valutazione di 40 milioni di euro per un calciatore ritenuto centrale nel progetto.

La distanza tra domanda e offerta comunque si è notevolmente ridotta: i partenopei sono arrivati a mettere sul piatto 37 milioni di euro e contano sui buoni rapporti creati con l’operazione Sam Beukema.

Calciomercato Napoli News/ Il PSG pensa a Osimhen, sfida tra Ederson e Milinkovic-Savic (16 luglio 2025)

Intanto però Ndoye è in ritiro con Vincenzo Italiano, e non sembrerebbe aver puntato i piedi per una cessione: certamente andare a giocare nei campioni d’Italia lo stuzzicherebbe, ma non siamo ancora allo scenario del separato in casa ed è anche per questo, come ha già riferito l’AD Claudio Fenucci, che il Bologna non molla la presa. Il calciomercato Napoli, non certo da oggi, studia le alternative perché può anche essere che l’affare Ndoye non si concretizzi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA RIMANE IN POLE POSITION

Possiamo dire che il calciomercato Napoli, qualora il Bologna chiuda definitivamente la porta per Ndoye, avrebbe soprattutto un nome di riferimento: quello di Federico Chiesa, che a Conte è sempre piaciuto e che ha naturalmente il pregio di conoscere molto bene la nostra Serie A, non solo perché italiano ma anche perché vi ha giocato parecchio con le maglie di Fiorentina e Juventus, e c’è sempre la speranza che possa tornare anche solo vicino ai fasti degli Europei 2021, quando era stato il grande trascinatore della nazionale azzurra che a sorpresa aveva vinto il titolo continentale.

Calciomercato Napoli News/ Visite mediche per Lang, fuori Osimhen e dentro un Azzurro (15 luglio 2025)

Chiesa dal Liverpool potrebbe essere in uscita: i Reds hanno già completato l’acquisto di Florian Wirtz e ora starebbero per presentare una clamorosa offerta al Newcastle per Alexander Isak, in entrambi i casi i ruoli sono diversi ma, giocando con il 4-2-3-1 e contando anche la presenza di Mohamed Salah e Cody Gakpo, è inevitabile che i pochi spazi che Chiesa aveva già avuto lo scorso anno sono destinati quantomeno a rimanere tali. Dipenderà da Arne Slot, che ha sempre avuto parole di stima nei confronti del fiorentina; il tecnico olandese potrebbe provare a rilanciarlo, ma la volontà di tornare in Italia ed essere protagonista potrebbe avere la meglio, su Chiesa, rispetto al fascino di Anfield Road. Per ora un piano B per il calciomercato Napoli, ma magari non per molto…