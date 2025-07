Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Grealish, Chiesa o Sterling 26 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL NOTTINGHAM FOREST E’ VICINO A NDOYE

Il Napoli è alle prese con alcuni intoppi nel centrare i suoi obiettivi di calciomercato, sebbene ne abbia già comunque messi a segno diversi. I partenopei vorrebbero migliorarsi ulteriormente in attacco aggiungendo al loro organico anche Dan Ndoye, sotto contratto con il Bologna. Lo svizzero viene da un paio di ottime annate con i Felsinei, avendo anche segnato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro il Milan.

La trattativa per portare il ventiquattrenne ai piedi del Vesuvio si sta facendo ulteriormente complessa a causa della presenza del Nottingham Forest sulle tracce del calciatore. Il suo ex compagno di squadra Sam Beukema, presentato proprio dal Napoli nelle scorse ore, ha dichiarato di essere in contatto con l’amico in maniera quotidiana e di auspicarsi di poter giocare ancora con lui sebbene non conosca quali saranno le decisioni che prenderà per il suo futuro.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Ndoye avrebbe scelto di proseguire la sua carriera in Inghilterra andando quindi a giocare proprio per i biancorossi. Il Forest, oltre a vantare una storia importante come club, ha una grande disponibilità economica ed ha saputo distinguersi in Premier League dal momento in cui è tornato a militare nel massimo campionato britannico.

Lo stesso Ndoye, grazie alla mediazione del suo entourage, si sarebbe già accordato per mettersi agli ordini del tecnico Nuno Espirito Santo ma rimane da convincere il Bologna, che avrebbe già detto di no ad una prima offerta. Il Napoli sembra dunque sempre più costretto a guardare altrove per migliorarsi in quella zona del campo e l’elemento più utile a questo scopo potrebbe a sua volta arrivare dal miglior campionato al mondo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STERLING, GREALISH O CHIESA

Il calciomercato Napoli sta dunque per virare su profili diversi rispetto a quello di Ndoye, adesso vicino al Nottingham Forest. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’alternativa potrebbe arrivare dala Premier League dove ci sarebbero almeno tre calciatori che non dovrebbero rientrare nei piani delle rispettive società per la prossima stagione. Uno dei nomi che balza all’occhio è senz’altro quello di Raheem Sterling, chiuso da una folta concorrenza al Chelsea che aveva appunto lasciato in prestito per andare all’Arsenal nella seconda parte della passata stagione.

Un altro inglese che farebbe al caso di mister Conte è Jack Grealish, reduce da un’annata deludente con il Manchester City e protagonista in questi giorni proprio in Campania dove è stato avvistato mentre si allenava in vacanza. In scadenza nel 2027, il ventinovenne viene da appena tre reti e cinque assist in trentadue presenze coi Citizens. Infine, resta in piedi il sogno di riportare in Italia uno come Federico Chiesa: l’azzurro non ha sin qui trovato lo spazio che auspicava con il Liverpool, con cui ha comunque vinto il campionato ma anche l’Atalanta ci sta facendo un pensierino, specie se dovesse cedere Lookman all’Inter.