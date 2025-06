Calciomercato Napoli News: alla offensiva si avvicina parecchio ai partenopei. Per l'esterno offensivo è quasi fatta per il prolungamento (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NDOYE VERSO NAPOLI

Il Calciomercato Napoli vuole accelerare per Dan Ndoye. L’esterno offensivo del Bologna piace parecchio ai campani, soprattutto ad Antonio Conte che lo vede come il giocatore ideale per il suo modo di esprimere calcio.

Per portarlo al Maradona però servono soldi, senza contropartite o dilazionati a rate. Secondo Il Mattino, la situazione però è molto vicina a concludersi nel migliore dei modi per gli Azzurri che a breve presenteranno l’offerta probabilmente decisiva.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non verranno spesi più di 40 milioni di euro per il Nazionale svizzero, né con bonus né con altro. Per il calciatore invece c’è l’accordo triennale a 4 milioni, una proposta accettata di buon grado dal giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, POLITANO RESTA

Il Calciomercato Napoli riparte però dai punti fermi di questo ciclo capace di vincere ben due Scudetti in tre anni, lo stesso numero di campionati che i partenopei avevano vinto dal 1926 al 2022. Uno di questi è Matteo Politano.

L’esterno offensivo è vicino ad un rinovo fino al 2028 per proseguire in una città dove si trova benissimo ora da anni, dove ha trovato anche enormi successi extra-campo come il matrimonio. Da ricordare che l’anno scorso l’Al Shabab aveva cercato l’ex Sassuolo.

La squadra araba aveva offerto uno stipendio da 7.5 milioni, ma il calciatore ha rifiutato la Saudi Pro League pur di restare a Napoli. Ora più che mai, dopo un altro Scudetto stavolta con Conte, Matteo ha intenzione id rimanere ancora e ancora.