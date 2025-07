CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL BOLOGNA BLINDA NDOYE

La pista che il calciomercato Napoli stava percorrendo nelle ultime settimane si sta complicando: Dan Ndoye con tutta probabilità resterà un giocatore del Bologna, almeno se vogliamo considerare le parole dell’Amministratore Delegato Claudio Fenucci che sono arrivate già ieri.

Calciomercato Juventus News/ Torna di moda Kessié, Conceiçao ad un passo dal ritorno (15 luglio 2025)

Il dirigente ha parlato della situazione dei due calciatori che il Napoli aveva messo nel mirino, rivelando due situazioni diverse: mentre Sam Beukema ha chiesto di poter fare un’altra esperienza, e infatti è stato accontentato, secondo Fenucci da Ndoye non sono arrivate domande di questo tenore.

Il discorso secondo il Bologna è da considerarsi chiuso: l’esterno svizzero ha un costo di 45 milioni e il calciomercato Napoli potrebbe arrivare anche a 35, ma la distanza rimane e i felsinei da una parte non hanno alcuna intenzione di fare sconti, dall’altra pur senza obbligare il calciatore non sono disposti a trattare apertamente per Ndoye, considerandolo un elemento cardine di una squadra che, va ricordato, giocherà in Europa League con la ferma volontà di arrivare almeno ai playoff.

Calciomercato Napoli News/ Osimhen salta il raduno, addio vicino ma ADL vuole garanzie (oggi 14 luglio 2025)

Dunque per il calciomercato Napoli il rischio è quello di rivivere l’esatto scenario dello scorso gennaio, anche se forse qui la situazione è leggermente diversa visto che Noa Lang è in dirittura d’arrivo, senza considerare ovviamente la firma di Kevin De Bruyne.

LE MOSSE DEL NAPOLI DOPO IL NO PER NDOYE

Tuttavia è chiaro che bisogna considerare che il calciomercato Napoli ha incassato un rifiuto per Dan Ndoye, lo scenario non si dovrebbe più sbloccare a meno che appunto arrivi una richiesta diretta dello svizzero, il tempo a disposizione c’è e bisognerà capire più avanti (ad agosto) ma adesso siamo a metà luglio e le mosse di Giovanni Manna vanno considerate adesso. Antonio Conte non è abituato ad accontentarsi: di Lang abbiamo detto, ma è probabile che il salentino richieda a gran voce un altro elemento da far giocare sulla corsia, un potenziale titolare che si alterni con gli altri componenti della rosa. Chi potrebbe essere?

Calciomercato Napoli News/ Folorunsho vola a Cagliari, accordo raggiunto con Ndoye (14 luglio 2025)

Un’opzione è quella di Kaoru Mitoma: ventottenne giapponese che dal 2022 gioca nel Brighton (lo ha acquistato un anno prima, cedendolo in prestito all’Union Saint Gilloise), nei Seagulls è stato allenato anche da Roberto De Zerbi e in Premier League ha segnato 20 gol in 88 apparizioni, fornendo anche 17 assist. Un esterno d’attacco che gioca prevalentemente a piede invertito, un calciatore che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro che però, vista la scadenza nel 2027, potrebbe anche essere più bassa. Ci sarebbe anche il tema eventuale del mercato giapponese che fiorirebbe a Napoli, a Conte naturalmente interessa il valore dei giocatori e Mitoma potrebbe fare al caso dei partenopei.