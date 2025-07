Il calciomercato Napoli deve scegliere un nuovo esterno offensivo, le opzioni sono Antonio Nusa o Federico Chiesa. Jens Cajuste vola in Arabia Saudita

Calciomercato Napoli News: anche per Jens Cajuste il futuro è in Arabia Saudita

Gli azzurri si sono visti soffiare uno dei loro grandi obiettivi per questa finestra di mercato che ha deciso di rifiutare i campioni d’Italia per volare in Inghilterra e giocare nel campionato più importante e difficile al mondo con una squadra molto simile a quella rossoblù che lotta per una qualificazione europea ma senza grosse pressioni.

Il calciomercato Napoli è quindi stato obbligato a muoversi su altri obiettivi mentre continua invece a portare avanti le trattative per le cessioni di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani di dirigenza e allenatore.

Il prossimo che lascerà la Campania e anche l’Italia sarà il centrocampista svedese Jens Cajuste che era stato uno degli acquisti dell’estate successiva alla vittoria del terzo scudetto ma che non ha mai convinto, anche il prestito in Premier League non è andato bene visto che non è riuscito ad evitare la retrocessione dell’Ipswich Town.

Ora volerà in Arabia Saudita dove andrà a giocare per il Neom, squadra appena promossa dalla Saudi Second Division League e che sta investendo su numerosi giocatori che militano o hanno militato nella Ligue 1, uno su tutto l’attaccante francese Alexandre Lacazette.

Calciomercato Napoli News: Antonio Nusa è il preferito, Federico Chiesa l’alternativa last minute

Per quanto riguarda la ricerca dell’esterno sinistro invece il calciomercato Napoli sembra aver ridotto la lista degli obiettivi a due nomi, il primo è quello che Manna e il suo team cercheranno di acquistare fino a ridosso della fine della sessione estiva mentre il secondo è l’alternativa da acquistare all’ultimo secondo.

L’obiettivo principale è il norvegese Antonio Nusa, ventenne del Red Bull Lipsia che ha un prezzo di 40 milioni ma che i tedeschi non vorrebbero cedere perché pezzo importante della loro squadra e perché vicini alla cessione di Xavi Simons.

L’alternativa del calciomercato Napoli per gli ultimi giorni di mercato è un nome già fatto in diverse occasioni e per diverse squadre, quello di Federico Chiesa visto che la sua situazione precaria con il Liverpool può essere un’opportunità per molte formazioni che cercano un giocatore in quella posizione e con le sue caratteristiche.

I reds sono disposti a cedere il giocatore con una semplice offerta da 20 milioni ma anche per 15 milioni potrebbero sedersi al tavolo delle trattative visto che la sua cessione, oltre a liberare un peso per la squadra, toglierebbe dalle casse della squadra un ingaggio importante.