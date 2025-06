Calciomercato Napoli News: l'esterno offensivo olandese sempre più vicino al passaggio ai partenopei. Il secondo portiere arriva dal Lecce (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ARRIVA IL VICE KVARA

Il calciomercato Napoli è alla ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint Germain a gennaio e mai realmente rimpiazzato, se non con l’ingaggio in prestito di Okafor giusto per restare coperti numericamente.

Ogni discorso, come spiegato da Manna mesi fa, sarebbe stato rimandato in estate con un investimento mirato. Noa Lang sembra proprio essere il profilo perfetto per Antonio Conte ed è già stato raggiunto l’accordo con il PSV.

Il giocatore saluterà l’Eredivisie per una cifra intorno ai 25 milioni più 5 di bonus, complice anche la volontà dell’olandese di lasciare Eindhoven. L’idea di Napoli esalta il giocatore che potrebbe migliorare ulteriormente in Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MILINKOVIC SAVIC SI ALLONTANA

Il calciomercato Napoli guarda anche a colpi secondari. L’addio di Caprile, passato al Cagliari con un riscatto da 9 milioni di euro, obbliga il club partenopeo a trovare un portiere di riserva dopo il rinnovo fino al 2027 di Alex Meret.

Nelle settimane scorse si era parlato tanto di Vanja Milinkovic-Savic che si libererebbe con una clausola rescissoria di 19 milioni di euro, ma a questo punto la società campana ci penserebbe due volte prima di investire tale cifra.

Si era parlato di Suzuki del Parma, ma anche in questo caso il gioco non vale la candela secondo i partenopei e in più il portiere giapponese è reputata incedibile dagli emiliani. Come vice Meret spunta il nome di Falcone, attuale estremo difensore titolare del Lecce.