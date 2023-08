CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Non c’è l’accordo col Celta per Veiga. Araujo se parte Lozano (22 agosto 2023)

I tifosi del Napoli sono in fermento riguardo al calciomercato, attendendo con ansia l’arrivo del promettente Gabri Veiga. Il calciatore spagnolo rappresenta il colpo da novanta della campagna estiva del Napoli, ma purtroppo giungono notizie che gettano un’ombra di incertezza su questo atteso trasferimento. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano attraverso il suo profilo Twitter, ci sono ostacoli da superare nell’affare Veiga tra il Napoli e il Celta Vigo, nonostante l’accordo verbale stabilito venerdì scorso e il viaggio precedentemente prenotato per il giocatore domenica scorsa.

Sebbene l’allenatore Rafa Benitez abbia dichiarato “Stiamo chiudendo l’affare,” secondo quanto comunicato da Romano, Veiga non è ancora giunto a Napoli. Il club sembra aver tentato di apportare modifiche alle condizioni inizialmente concordate, rallentando il progresso del trasferimento. Tuttavia, le indicazioni sembrano indicare che l’affare si concluderà nonostante gli ostacoli. Il giovane centrocampista spagnolo classe 2002 è destinato a vestire la maglia azzurra, ma potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo rispetto alla data originariamente stabilita.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ARAUJIO NOME NUOVO

La ricerca del Napoli di rafforzare la sua rosa è un obiettivo di calciomercato primario in vista della nuova stagione e l’acquisizione di Veiga rappresenterebbe un passo significativo in questa direzione. Le qualità e la versatilità del giocatore spagnolo, che può occupare diverse posizioni nel centrocampo, lo rendono un potenziale asset prezioso per la squadra guidata da Rudi Garcia. Allo stesso tempo, il Napoli sta monitorando il mercato in modo attivo, cercando di migliorare ulteriormente la propria rosa. Il nome di Maximiliano Araujo, centrocampista uruguaiano classe 2002 attualmente al Toluca in Messico, è emerso come possibile obiettivo. La sua versatilità e le prestazioni crescenti sono al centro dell’interesse del Napoli.

Tuttavia, alcune questioni potrebbero essere correlate alla possibile cessione di Hirving Lozano, che suscita interesse da parte di squadre dell’Arabia Saudita. Se il Napoli dovesse perdere Lozano, potrebbe intensificare gli sforzi per acquisire Araujo. L’attività di calciomercato del Napoli è in pieno svolgimento, con la direzione del club che sta cercando di creare una squadra equilibrata e competitiva per la prossima stagione. I tifosi azzurri sono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che gli ostacoli incontrati nell’affare Veiga possano essere superati e che nuovi talenti possano contribuire al successo del Napoli nel prossimo campionato.











