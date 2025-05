CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DAVID PIU’ FRATTESI PER CONTE

Il calciomercato Napoli dipende in maniera diretta dalla permanenza in panchina di Antonio Conte. L’allenatore leccese sembrava poter salutare gli azzurri una volta vinto il campionato a causa di divergenze sul futuro con il patron Aurelio De Laurentiis ma la rottura fra i due non pare ancora essersi concretizzata come ci si aspettava. Secondo le indiscrezioni, la famiglia del tecnico starebbe propendendo per restare ai piedi del Vesuvio e intanto la società studia alcune mosse così da convincerlo ulteriormente a non partire tramite il progetto imbastito per la prossima annata calcistica.

I partenopei starebbero infatti per tesserare un nuovo attaccante e stiamo parlando ovviamente di Jonathan David, vicinissimo all’addio al Lille a parametro zero. Il venticinquenne canadese ha già fatto sapere al suo club di appartenenza di non voler rinnovare il contratto in scadenza ed il suo approdo al Napoli andrebbe a rinforzare il reparto avanzato dopo le 25 reti ed i 12 assist siglati in questa stagione.

Oltre a lui gli azzurri tenteranno anche di strappare Davide Frattesi all’Inter, altro elemento che piacerebbe molto a mister Conte. Il numero sedici interista lascerà in ogni caso i nerazzurri solo a fronte di una proposta davvero importante poichè anche i lombardi devono cercare di trattenere il proprio allenatore, ovvero quel Simone Inzaghi cercato dagli arabi dell’Al-Hilal. La posizione dell’ex Sassuolo potrebbe dunque mutare solo dopo l’addio del Demone.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANGUISSA E OSIMHEN IN PARTENZA

Il calciomercato Napoli potrebbe apportare delle modifiche importanti alla rosa ammirata nelle ultime stagioni. Nello specifico, il futuro di Victor Osimhen continua a risultare lontano dai partenopei dopo il prestito vissuto con il Galatasaray. L’attaccante nigeriano piace molto alla Juventus e per questa ragione i bianconeri avrebbero intenzione di proporre addirittura 85 milioni di euro al fine di aggiudicarselo secondo i rumors più recenti. La clausola rescissoria da 75 milioni pattuita qualche tempo fa sarebbe però valida solo per società che militano all’estero e le squadre italiane dovranno sborsare molto di più se vorranno davvero tesserarlo.

Chi potrebbe invece salutare gli azzurri è pure André-Frank Zambo Anguissa, ventinovenne sotto contratto dal 2021. Il centrocampista camerunense è stato determinante nella conquista del quarto Scudetto e con il suo rendimento ha attirato su di sè l’attenzione di diverse squadre tra le quali spicca una militante in Arabia Saudita, ovvero l’Al-Qadisiyya. Al quarto posto nella classifica del campionato saudita, questa società punta a raggiungere il vertice sia nel proprio Paese che a livello internazionale, tanto da essersi già aggiudicata elementi come Aubameyang e Nacho.