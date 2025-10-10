Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei partenopei. C'è anche Pubill nel mirino di Manna (10 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PUBILL O JUANLU COME TERZINO

Il calciomercato non si ferma mai ed anche se le sessioni ufficiali sono formalmente chiuse diverse squadre importanti lavorano ragionando su come potenziare la loro rosa nel prossimo futuro, compreso il Napoli. I Campioni d’Italia si stanno confermando al primo posto in Serie A, insieme con la Roma, ma non si vogliono accontentare.

Al fine di affrontare al meglio anche le altre competizioni, su tutte la Champions League, i dirigenti del club partenopeo stanno valutando l’innesto in organico di almeno un altro nuovo difensore da schierare come terzino destro e per questo motivo sembra essere tornato di moda il nome di Juanlu Sanchez, già cercato in estate.

Il ventiduenne di proprietà del Siviglia fino al 2029 non è però l’unico elemento seguito con grande attenzione per quel determinato ruolo dato che il Napoli, stando alle indiscrezioni più recenti, avrebbe infatti messo gli occhi pure su Marc Pubill, all’Atletico Madrid dall’inizio dell’annata calcistica dopo aver lasciato l’Almeria.

Agli ordini di mister Simeone però il ventiduenne, coetaneo del collega Juanlu, non starebbe trovando lo spazio che si aspettava essendo finora stato impiegato appunto in sole tre partite con un bottino complessivo di trentasette minuti giocati. Adesso sotto contratto fino al 2030, Pubill potrebbe anche decidere di salutare immediatamente i Colchoneros magari accettando una proposta di prestito da parte della società di Aurelio De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MAINOO ANCORA NEL MIRINO

A gennaio il Napoli potrebbe tornare ad essere protagonista in fase di calciomercato non soltanto con il tesseramento di un nuovo terzino destro. Uno dei reparti in cui mister Conte desidera maggiormente avere soluzioni diverse ed affidabili su cui puntare è senza ombra di dubbio il centrocampo ed è per questa ragione che il direttore sportivo Manna starebbe pensando di riaprire i discorsi con il Manchester United per l’acquisto di Kobbie Mainoo dopo l’arrivo in estate di Rasmus Hojlund.

I rapporti fra i due club dovrebbero essere ottimali proprio dopo la trattativa che ha visto l’attaccante danese approdare ai piedi del Vesuvio. Il ventenne inglese sarebbe stato scelto come giocatore da alternare ad Anguissa e potrebbe essere prelevato con la formula del prestito ma sarà necessario battere la concorrenza rappresentata dal Newcastle e dall’Aston Villa. Nella stagione in corso Mainoo ha racimolato 113 minuti in cinque presenze in Premier League più altri 90 nella sfida giocata in EFL Cup.