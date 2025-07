CALCIOMERCATO NAPOLI, SI ATTENDE L’ADDIO DI OSIMHEN

Il calciomercato Napoli è sempre alle perse con il nuovo attaccante. Victor Osimhen è ormai prossimo a rimanere al Galatasaray, ma stavolta in maniera definitiva. 75 milioni dal club turco, 40 sin da subito, la cifra che incasseranno i partenopei.

Ora il focus è tutto su Nunez con il Napoli che riabbraccerebbe un attaccante uruguaiano dopo Cavani, autore di 104 gol in 138 partite con gli Azzurri. Se però non dovesse arrivare l’attaccante del Liverpool, i campioni d’Italia hanno già in pugno Lucca.

Il centravanti dell’Udinese è a tutti gli effetti bloccato dal Napoli che da inizio maggio, come riporta Alfredo Pedullà, ha messo le mani sull’ex Pisa e Ajax. Dato che il doppio colpo non avverrà, tutto dipende dalla situazione Nunez.

CALCIOMERCATO NAPOLI, VISITE PER NOA LANG E BEUKEMA

Il calciomercato Napoli è pronto a mettere nero su bianco due colpi importanti per le ambizioni del club. Noa Lang dal PSV e Sam Beukema dal Bologna sono letteralmente ad un passo dal proprio trasferimento in Azzurro.

In entrambi i casi sono state trattative lunghe e complicate, ma i partenopei hanno chiuso i due affari e ora la data segnata di rosso sul calendario del Napoli è il 15 luglio ovvero quando il club ha intenzione di ufficializzare.

Le visite mediche sono fissate ad inizio della prossima settimana, verosimilmente tra lunedì e martedì, velocizzando le operazioni e regalando ad Antonio Conte in tempo per l’inizio del primo ritiro i due giocatori fondamentali.