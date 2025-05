Calciomercato Napoli News: le possibili destinazioni di Victor Osimhen

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea è legata a quello che farà il calciomercato Napoli che dovrebbe muoversi in diverse operazioni per andare ad allungare la rosa nei ruoli dove è già competitiva, come il centrocampo, e aggiungere qualità e opzioni di livello in quelli dove la coperta è più corta o dove le difficoltà sono state maggiori, attacco e difesa. Prima però sarà anche fondamentale riuscire a cedere pezzi importanti ma non fondamentali così da ricavare un importante budget da aggiungere a quello già disponibile e accontentare il tecnico.

Sara Curtis risponde agli insulti razzisti/ “Scrivono che il record è nigeriano non italiano”

Ovviamente il primo che partirà sarà Victor Osimhen, di ritorno dal suo anno di prestito al Galatasaray dove è stato uno dei migliori giocatori della competizione, il Napoli vorrà incassare intorno agli 80 milioni di euro e per questo le trattative non saranno facili, soprattutto se a muoversi sono club dal budget limitato come Juventus o Manchester United. L’opzione più probabile per il nigeriano quindi dovrebbe essere l’Arabia Saudita da dove sono arrivate due offerte che gli consentirebbero un ingaggio da 50 milioni a stagione, i club interessati sono l’Al Hilal e il Neom, neopromossa dalla seconda divisione.

Calciomercato Inter News/ Hojlund nuovo elemento per l'attacco, niente Arabia per Inzaghi? (23 maggio 2025)

Calciomercato Napoli News: Darwin Nunez per rinforzare l’attacco

Antonio Conte non è completamente soddisfatto della vena realizzativa della sua squadra e quindi ha chiesto che il calciomercato Napoli porti un nuovo attaccante che possa affiancare Lukaku o giocare al suo posto, i profili che piacciono sono due che però hanno caratteristiche molto diverse, indicando forse un po’ di confusione. Il primo è Darwin Nunez, attaccante uruguagio di venticinque anni del Liverpool che in 29 partite di Premier League, di cui poche da titolare, ha realizzato solo 5 gol e 5 assist, la richiesta dei reds è intorno ai 40 milioni ma con una buona trattativa può essere abbassata.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video tv GP Monaco 2025: Fp1, si comincia! (23 maggio)

Il secondo giocatore offensivo che in estate potrebbe arrivare a Napoli è Samu Aghehowa, attaccante spagnolo di origine nigeriana classe 2004 che alla sua prima stagione con il Porto ha segnato 25 gol e realizzato 3 assist in 42 partite, dopo la grande annata i dragoes chiedono almeno 50 milioni visto che devono anche corrispondere all’Atletico Madrid il 50% dell’eventuale cifra di rivendita. Lo spagnolo ha caratteristiche molto più simili a Lukaku e per questo sarebbe difficile vederli insieme in campo ma se dovesse arrivare potrebbe essere una validissima alternativa e nel frattempo imparare dal belga per poi prendere il posto da titolare.