Calciomercato Napoli News: Napoli sempre più scozzese con Lewis Ferguson

Il calciomercato Napoli sta preparando le prime mosse per la prossima stagione per andare a coprire quelle lacune della rosa di cui Antonio Conte si è lamentato a più riprese, soprattutto dopo la finestra invernale che ha visto l’addio di Kvicha Kvaratskhelia che però il direttore sportivo Giovanni Manna non è riuscito a rimpiazzare. Oltre al forte interesse per un nuovo difensore centrale, Solet o Comuzzo in questo momento l’attenzione si è spostata per altri due giocatori che aiuterebbero i partenopei nella fase offensiva e il cui costo non sarebbe proibitivo per la società.

Il primo nome del calciomercato Napoli è quello di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna che è tornato in campo dopo la prima metà di campionato per un infortunio al ginocchio rimediato lo scorso anno, la sfida in programma lunedì sera servirà anche per osservare il giocatore che nel frattempo si sta cercando di convincere tramite il suo connazionale Scott McTominay. Una caratteristica importante è la sua duttilità, può infatti giocare davanti alla difesa come sta facendo in questa stagione o dietro alla punta come lo scorso anno ma può anche agire da mezzala in un centrocampo a 3, in perfetta combinazione con il modulo di Conte.

Calciomercato Napoli News: Igor Paixao il nome per l’attacco del Napoli

Il calciomercato Napoli poi dovrà la prossima estate trovare ad ogni costo un nuovo attaccante esterno che vada a giocare sulla fascia sinistra che era del georgiano, anche se David Neres quest’anno ha dimostrato di poter essere l’uomo giusto, il nome preferito come detto più volte è quello di Edon Zhegrova ma si stanno alzando le quotazioni per un nuovo profilo che quest’anno ha stupito vari club in Europa. Il nome è quello di Igor Paixao, esterno brasiliano del Feyenoord classe 2000 che potrebbe essere pronto al salto e le cui caratteristiche anche difensive, in carriera è stato impiegato anche come terzino, potrebbero soddisfare il tecnico.

Le grandi prestazioni in Champions League di quest’anno sono state frutto di una libertà di operare in fase offensiva ma se Conte dovesse convincerlo a non sbilanciarsi troppo in avanti ci potrebbe essere la possibilità di vedere lui e Neres insieme con Politano lasciato in panchina. Sul giocatore però sembrerebbe esserci anche l’interesse della Roma che però per il prossimo mercato dovrà stare attenta al fair play finanziario, sicuramente più del Napoli che forze del bilancio in ordine e della cessione di Kvaratskhelia non avrà problemi a spendere, da dimenticarsi quindi sono i nomi altisonanti come Garnacho o Adeyemi che anche in estate non arriveranno.