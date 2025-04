Calciomercato Napoli News: aumenta il budget grazie al riscatto di Jens Cajuste

La vittoria 2-0 con il Torino ha rilanciato la squadra partenopea al primo posto in campionato con 3 punti di distanza dall’Inter, nonostante questo però il calciomercato Napoli continua a pensare di rinforzare la rosa per la prossima stagione per ripetere nuovamente il percorso in campionato di quest’anno e provare a fare un bel percorso anche in Champions League. Giovanni Manna quindi è al lavoro per rinforzare varie zone di campo stando attento ai possibili colpi a parametro zero da fare aspettando che il budget per gli acquisti venga rimpolpato dalle varie cessioni, su tutti quella di Osimhen.

Mentre il futuro del nigeriano è ancora incerto e diviso tra Inghilterra, Turchia, Italia e Arabia Saudita, quello di un altro ormai ex giocatore del Napoli è stato deciso nelle ultime ore, infatti il centrocampista svedese Jens Cajuste sarà riscattato dall’Ipswich Town, club dove ha passato la stagione in prestito. La squadra inglese è tornata in Championship dopo una sola stagione ma l’accordo con il club partenopeo prevedeva i riscatto del giocatore in caso di retrocessione che è avvenuta nell’ultima giornata di Premier League, il club inglese verserà quindi ora 13 milioni nelle tasche degli azzurri che li useranno per i prossimi arrivi.

Calciomercato Napoli News: Dominic Calvert-Lewin a parametro zero il sostituto di Lukaku

Il calciomercato Napoli ha visto come reparto in difficoltà l’attacco e per questo uno dei primi obiettivi sarà quello di rinforzarlo, Simeone non ha dato le sicurezze che invece Lukaku ha fornito con le prestazioni più che con i gol e per questo si sta puntando ad un calciatore che abbia simili caratteristiche. Il nome è quello di Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese ventottenne dell’Everton che in quest’annata ha realizzato solo 3 gol in 22 partite, il suo contratto però è in scadenza e non sembra esserci l’interesse in un rinnovo, per questo il Napoli si è mosso in anticipo per battere potenziali concorrenti.

Potrebbe poi esserci dal calciomercato Napoli il ritorno di fiamma in estate per un giocatore cercato nel mercato invernale il cui arrivo però non è stato concretizzato per decisione del calciatore stesso, sarebbe un rinforzo in difesa di livello e già allenato da Antonio Conte che quindi avrebbe un giusto sostituto ai titolari Rrahmani e Buongiorno. Si tratta di Milan Skriniar in uscita dal Psg dopo l’ultima stagione e mezza passata in panchina sotto la guida di Luis Enrique, lo slovacco ora è in prestito al Fenerbahce che però difficilmente lo riscatterà e se decidesse di abbassarsi lo stipendio potrebbe tornare a lottare per un posto da titolare al Napoli.