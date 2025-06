Calciomercato Napoli News: Isak Hien una delle possibilità in difesa

La regina del mercato in questo momento è senza ombra di dubbio la squadra partenopea che in poche settimane è riuscita a trattenere l’artefice dello scudetto vinto quest’anno e aggiungere alla squadra campione d’Italia un campione come Kevin De Bruyne, acquistato poi a parametro zero. Il calciomercato Napoli però non si ferma qui e vuole creare una squadra ancora più competitiva che non abbia rivali con le altre del suo stesso campionato e che riesca e realizzare il bis di scudetti e magari puntare a fare qualcosa di importante anche in campo europeo.

La dirigenza partenopea ascolta le richieste di Conte e cercherà di soddisfarle a tutti i costi e la prima di queste riguarda la difesa, dove il tecnico pugliese pretende un innesto sui centrali e uno sulle fasce, i profili seguiti per dare delle alternative a Buongiorno e Rrahmani sono molti ma negli ultimi giorni si ne è aggiunto un altro. Quello di Isak Hien, ventiseienne svedese dell’Atalanta con cui quest’anno ha giocato 30 partite come titolare della difesa a 3, i neroblu non lo lasciano partire per meno di 30 milioni, manca da capire solo se Conte preferisca un giocatore pronto come lui o uno più giovane come Beukema.

Calciomercato Napoli News: Marc Pubill e Chemsdine Talbi due profili per il futuro

Il calciomercato Napoli però non tradirà i dettami che lo hanno portato ai due scudetti negli ultimi 3 anni e per questo ha messo gli occhi su diversi giovani che possono essere utili nell’immediato ma soprattutto possano prendere la guida della squadra nelle prossime stagioni. Il primo dei due se dovesse arrivare non potrebbe mai giocarsi il posto da titolare visto che nel suo ruolo gioca il capitano Di Lorenzo, si tratta di Marc Pubill, terzino destro spagnolo di ventuno anni di proprietà dell’Almeria con cui ha giocato 36 partite ne La Liga 2 segnando 1 gol e fornendo 4 assist, il suo valore è di circa 5 milioni.

Il secondo giocatore di prospettiva che gli azzurri sembrano star seguendo è Chemsdine Talbi, classe 2005 marocchino che veste la maglia del Club Brugge e che gioca come esterno offensivo su entrambe le fasce ma preferibilmente su quella sinistra, nella Jupiler Pro League ha giocato 21 partite nelle quali ha realizzato 5 gol e 3 assist. I belgi non vorrebbero cederlo dopo la sua prima stagione ma vorrebbero trattenerlo per farlo crescere e poter ottenere una cifra maggiore in futuro, questo anche perché il Napoli offrirebbe 10 milioni mentre la loro richiesta è di almeno il doppio.