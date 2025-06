CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INTERESSANO JUANLU SANCHEZ E MUSAH

I dirigenti partenopei sono molto attivi se si parla di calciomercato Napoli. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno accolto Kevin De Bruyne, per il quale si attende la presentazione e l’annuncio ufficiale del tesseramento dopo la foto con stretta di mano al patron Aurelio De Laurentiis, e oggi proseguono le trattative mirate a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Uno dei profili su cui vorrebbe puntare l’allenatore leccese pare essere quello di Yunus Musah, sotto contratto col Milan fino al 30 giugno 2028. L’americano, arrivato dal Valencia un paio di anni fa, ha raccolto quaranta presenze firmando pure tre assist nell’annata calcistica appena conclusa, senza comunque lasciare mai davvero il segno. Il centrocampista farebbe in ogni caso comodo ai campani che hanno preso contatto per definire il trasferimento del calciatore.

Tuttavia, le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore riportano che la richiesta del club rossonero sarebbe superiore alla proposta formulata dalla società napoletana. I venticinque milioni di euro raggiunti dal Napoli non sarebbero appunto sufficienti per soddisfare la domanda da trenta milioni dei milanisti, decisi a non svendere un calciatore che dovrebbe ancora esprimere tutto il suo potenziale essendo un classe 2002. Intanto il direttore sportivo Manna si sarebbe recato in Spagna per trattare un altro obiettivo.

Il dirigente sarebbe infatti stato avvistato presso la sede del Siviglia al fine di discutere l’acquisto di Juanlu Sanchez, terzino destro nato nel 2003. Lo spagnolo ha segnato 5 gol e fornito altrettanti assist in trentacinque presenze stagionali e potrebbe firmare un contratto quinquennale con gli italiani se questi riusciranno ad accontentare le richieste del suo club di appartenenza: i 13 milioni di euro, bonus compresi, che sborserebbe ora il Napoli sarebbero ancora troppo pochi rispetto ai 20 richiesti dagli iberici.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NIENTE RINNOVO PER CONTINI

Aspettando nuovi innesti importanti, il calciomercato Napoli valuta anche alcune situazioni interne al proprio organico. In cima alla lista dei calciatori che non sembrano destinati a non rimanere ai piedi del Vesuvio figura il nome di Nikita Contini, terzo portiere in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2025. Questi sembrano essere dunque gli ultimi giorni per Contini come estremo difensore azzurro.

L’italiano, che possiede anche la cittadinanza ucraina, dirà dunque addio al Napoli per la seconda volta dopo una prima esperienza vissuta nel 2020/2021 che era però stata seguita da una serie di prestiti prima di tornare in pianta stabile dal 2003. Avendo ottenuto una sola presenza nelle ultime due staigoni disputate, Contini saluta in ogni caso da Campione d’Italia in carica.