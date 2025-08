Calciomercato Napoli: gli azzurri sono senza dubbio una delle squadre più attive di questo mercato ma non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Vedendo il calciomercato Napoli possiamo dire senza problemi che gli azzurri sono la regina di questo mercato e la società vuole regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva su tutti i fronti. Il club azzurro ha fatto diversi acquisti ovunque, a partire dalla porta fino all’attacco ma il club non vuole fermarsi ed ha messo nel mirino anche altri importanti obiettivi.

Negli ultimi giorni il Napoli sembra aver accelerato per il centrocampista, quello che in rosa dovrebbe essere il sesto ma Conte vuole un profilo giovane, italiano e con ampi margini di miglioramento. Il profilo è proprio quello di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus ma nell’ultima stagione in prestito al Genoa e che difficilmente resterà in bianconero.

Tudor ha provato il centrocampista nell’ultimo test amichevole ma sul giocatore c’è il Napoli che avrebbe offerto 9 milioni di euro per il calciatore, parti molto distanti con la Juve che ne chiede circa il doppio. Diverso invece il pensiero del giocatore che si trasferirebbe volentieri in azzurro, sotto la guida appunto di Antonio Conte. Il mercato è ancora più caldo che mai.

Calciomercato Napoli news, l’obiettivo è un esterno offensivo

Nonostante i rumors su Gutierrez del Girona il calciomercato Napoli vede gli azzurri a caccia di un nuovo innesto per il reparto offensivo, e occhio ad un possibile ritorno di fiamma per Ademola Lookman. La società partenopea è stata la prima a cercarlo, poi però l’Atalanta ha chiuso, ora c’è l’Inter ma la trattativa in una fase di stallo e gli azzurri potrebbero ritornare sul nigeriano.

Il club partenopeo lavora in entrata e per un attaccante che potrebbe arrivare ce ne almeno uno che potrebbe uscire. Nelle ultime ore come riporta Sky Sport l’Atletico Madrid sarebbe piombato su Giacomo Raspadori e sarebbe pronto ad offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, il Napoli lo valuta 35 milioni di euro e al momento le parti sono distanti.

Più chance di addio per il Cholito Giovanni Simeone ed il giocatore è sempre più vicino al Torino, il club granata ha l’accordo con il giocatore mentre il Napoli chiede 8 milioni di euro per il cartellino, i granata offrono meno ma c’è la sensazione che a 6.5 milioni si potrebbe chiudere, le parti sono molto vicine alla chiusura. Azzurri attivi ovunque ed anche in uscita.