Calciomercato Napoli news/ Occhi su tre big dell’Atalanta, idea Maxime Lopez (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TERNO SECCO SULLA RUOTA BERGAMO?

Il calciomercato Napoli comincia a prendere forma dopo l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina partenopea. Ora la squadra campione d’Italia ha il suo condottiero dopo l’addio di Luciano Spalletti, capace di riportare in Campania uno Scudetto che mancava dal 1989/1990. Adesso però è tempo di pensare al futuro ed è per questo che bisogna fare i conti con le operazioni sia in entrata che in uscita. L’exploit del Tricolore ha attratto molti club sui prezzi pregiati del Napoli, uno su tutti Victor Osimhen. La necessità di aggiungere un tassello importante nel ruolo di centravanti è l’urgenza di molti top club ed è per questo che De Lauretniis, consapevole delle floride finanze e di avere tra le mani il capocannoniere del campionato, spara alto con richieste che toccano i 150 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zielinski e il nodo rinnovo: c'è il rischio di addio a zero (28 giugno 2023)

Questo non significa che sotto quella cifra non ci si può sedere a parlare, ma è normale che il patron degli Azzurri voglia trarre il più possibile da un’eventuale cessione. Se ciò dovesse accadere, il sostituto sembra già essere scritto in grassetto sui taccuini dei dirigenti del Napoli e si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti dell’Atalanta e della Danimarca. Autore di un’ottima stagione d’esordio in Serie A e di brillanti risultati anche con la propria nazionale, rappresenterebbe il sostituto ideale per il nigeriano. Ma non è l’unico dell’Atalanta che piace con il difensore Giorgio Scalvini e il centrocampista Teun Koopmeiners altri osservati speciali dei partenopei.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gundogan resta un sogno: il tedesco verso Barcellona (lunedì 26 giugno 2023)

INTERESSE PER MAXIME LOPEZ DEL SASSUOLO

Il calciomercato Napoli si sposta da Bergamo a Reggio Emilia. Infatti dalla Francia giungono voci che vedrebbero Rudi Garcia molto interessato a Maxime Lopez come vice Lobotka in modo da avere due registi di qualità ed equilibrio a disposizione in vista delle tre competizioni. A confermare queste voci è stato anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che ha spiegato come la storia tra Maxime Lopez e il Sassuolo è giunta ai titoli di coda con il centrocampista francese che avrebbe dichiarato di aver concluso il suo ciclo al Mapei Stadium e sarebbe pronto ad ascoltare nuove proposte. Non solo il Napoli su Maxime Lopez visto che anche la Fiorentina, alle prese con la questione Amrabat, potrebbe fare sul serio per dare a Vincenzo Italiano il proprio playmaker.

Calciomercato Napoli News/ Koopmeiners-Samardzic, doppio colpo! Occhio a Boulaye Dia (25 giugno 2023)

Per quanto riguarda il prezzo ci si aggira tra i 12 e i 15 milioni con il Sassuolo che ascolterà anche proposte contenti bonus e opzioni varie. Sicuramente i neroverdi terranno conto della volontà del calciatore che è quella di partire e non si opporranno all’esigenze del centrocampista. Ciò non vuol dire che però il Sassuolo vorrà fare grandi sconti visto che si parla comunque di un giocatore che conosce bene il calcio italiano, come testimoniano le 84 presenze con la maglia del Sassuolo, i 25 anni del calciatore con un passato al Marsiglia e infine un contratto che ha come scadenza giugno 2025. Tutte premesse che giustificano l’asta e l’interesse verso Maxime Lopez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA