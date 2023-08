CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Offerta pesante per Wendel. Si insiste per Koopmeiners (1 agosto 2023)

Il Napoli si appresta a muovere i primi passi sul calciomercato estivo per rinforzare il reparto di centrocampo. L’obiettivo principale della squadra partenopea sembra essere ora il centrocampista dello Zenit, Wendel. Secondo il giornalista brasiliano Vene Casagrande, il Flamengo aveva offerto 18 milioni allo Zenit per l’acquisizione del calciatore, ma il Napoli è entrato in scena con un’offerta più allettante di 25 milioni, spingendo il club russo a preferire una vendita al club italiano.

Calciomercato Napoli News/ Faraoni in, Zanoli out. E Mavropanos... (lunedì 31 luglio 2023)

Wendel sarebbe il perfetto vice di Zambo Anguissa, un profilo richiesto dal nuovo allenatore Rudi Garcia. Il centrocampista brasiliano è arrivato allo Zenit dallo Sporting per circa 20 milioni di euro ed è un calciatore di grande talento e versatilità. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse squadre di alto livello, anche se come sottolineato un ritorno in Brasile non sarebbe da escludere: il Napoli però affondando il colpo di calciomercato con tempestività potrebbe davvero sbaragliare la concorrenza per Wendel.

Diretta/ Lecce Cittadella (risultato finale 3-0) streaming video tv: Almqvist cala il tris (30 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’IPOTESI KOOPMEINERS

Altri nomi di calciomercato che circolano come possibili acquisti del Napoli includono il centrocampista dell’Atalanta, Koopmeiners. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha dimostrato interesse per il giocatore già prima che si unisse all’Atalanta. Tuttavia, Koopmeiners è un calciatore di alto livello e potrebbe cambiare squadra solo se gli fosse garantito un posto da titolare in una squadra di alto livello.

La posizione naturale di Koopmeiners è quella di mediano, un ruolo attualmente occupato da Lobotka nel Napoli. Tuttavia, il centrocampista olandese ha giocato anche come centrocampista centrale e addirittura come centrale di difesa in passato. Con l’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore, potrebbe essere utilizzato anche come trequartista, ruolo che ha ricoperto in diverse occasioni durante la sua carriera. Il Napoli di Garcia potrebbe adattarsi a un modulo 4-2-3-1 o 4-3-2-1 per sfruttare al meglio le abilità di Koopmeiners,

Calciomercato Napoli News/ Kilman e Danso prime scelte, ma se dovessero saltare... (29 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA