CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OKAFOR MOLTO VICINO

Attenzione a un possibile colpo del calciomercato Napoli: stando a quanto riporta la redazione di Sky Sport infatti, Giovanni Manna potrebbe chiudere per Noah Okafor, un nome che non era ancora stato accostato alla squadra partenopea ma che rappresenterebbe la soluzione last minute qualora non si trovasse la quadra per Allan Saint-Maximin, che di fatto è stato bloccato ma per il quale non è ancora stata definita l’operazione. Il calciomercato Napoli insomma lavora e ragiona con le ore contate: come ha detto Antonio Conte, l’addio di Kvhicha Kvaratskhelia non è ancora stato coperto, almeno non a livello numerico, e dunque qualcuno dovrà entrare. Okafor potrebbe essere la situazione ideale?

Ricordiamo che lo svizzero era già stato ceduto dal Milan: era tutto fatto con il Lipsia, ma poi è stato rimandato indietro perché non ha superato le visite mediche. Naturalmente si tratta di un aspetto sul quale anche il calciomercato Napoli dovrebbe ragionare: per esempi a Kevin Danso era successo lo stesso con la Roma un anno fa, e nelle ultime ore anche con la Juventus pur se adesso ha trovato squadra nel Tottenham. Vedremo comunque: Okafor non sembra avere le caratteristiche del calciatore che il Napoli sta cercando per sostituire Kvaratskhelia, ma manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE CIFRE PER OKAFOR

Dunque il calciomercato Napoli vira con decisione su Noah Okafor: lo ha detto anche Gianluca Di Marzio, rivelando come l’operazione Allan Saint-Maximin non si chiude per qualche difficoltà che la società partenopea sta riscontrando, e allora per forza di cose Giovanni Manna deve guardare altrove. Secondo il giornalista di Sky Sport l’affare Okafor sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: il Milan lo aveva pagato 14 milioni al Salisburgo e va detto che, se nellaprima stagione tutto sommato lo svizzero ha fatto vedere qualcosa di buono, realizzando 6 gol in Serie A e facendo anche il titolare in qualche occasione, quest’anno il calciatore è calato parecchio.

Ci sono gli infortuni di mezzo, ma anche le difficoltà nel collocarlo nel nuovo scacchiere tattico di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi: anche per questo motivo dunque il Milan ha pensato di venderlo, anche per fare spazio a Santiago Gimenez in arrivo dal Feyenoord. Il Napoli si ritroverebbe in casa quella che comunque rimane un’alternativa agli esterni d’attacco ed eventualmente anche a trequartista e prima punta: vedremo se in queste ultime ore avremo la concretizzazione definitiva di un affare che, nato all’ultimo istante, sembrerebbe poter andare in porto al netto ovviamente delle visite mediche.