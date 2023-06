CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Orsolini-Baldanzi, linea verde in attacco. Osimhen resta (29 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER L’ATTACCO SI PENSA AL FUTURO…

Il calciomercato del Napoli si anima attorno ai nomi che potrebbero rappresentare i primi rinforzi per Rudi Garcia. Secondo le ultime notizie, i partenopei hanno messo nel mirino due giovani talenti per potenziare il reparto offensivo: Riccardo Orsolini e Tommaso Baldanzi. Un modo anche per ringiovanire la rosa, una linea ormai tenuta dal Napoli dall’inizio della scorsa stagione e che ha portato grandi frutti, col presidente De Laurentiis che punta ad abbassare il monte ingaggi pur mantenendo competitiva la squadra, questione che sta portando anche alla valutazione sull’opportunità o meno del rinnovo di Zielinski.

Orsolini, attualmente in forza al Bologna, è un esterno di grande qualità e versatilità. Il Napoli lo considera un rinforzo ideale per potenziare il proprio attacco. La società sta lavorando per raggiungere un accordo con il Bologna e acquisire le prestazioni del talentuoso giocatore. Allo stesso tempo, il Napoli è interessato anche a Tommaso Baldanzi, giovane attaccante dell’Empoli. Il club partenopeo punta sulla sua freschezza e potenziale, anche se in questo caso le grandi richieste economiche dell’Empoli potrebbero essere un freno insuperabile per la trattative.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMHEN VERSO LA PERMANENZA

Nel frattempo, una notizia di calciomercato che potrebbe far respirare di sollievo i tifosi del Napoli riguarda Victor Osimhen. Nonostante le voci di un possibile interesse del Paris Saint Germain nei confronti del nigeriano, sembra che il giocatore non stia cercando nuove avventure al momento. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è disposto a valutare un’offerta importante, ma non accetterà meno di 150 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso attaccante. Una cifra potenzialmente in grado di scoraggiare anche gli emiri del PSG.

La permanenza di Osimhen rappresenterebbe una grande notizia di calciomercato per il Napoli, poiché il giocatore si è dimostrato un elemento chiave nel reparto offensivo, contribuendo allo Scudetto con gol e prestazioni di livello che gli sono valsi il titolo di capocannoniere dell’ultima Serie A. Resta da vedere se il Paris Saint Germain farà davvero un’offerta così importante e soprattutto se non ci potrà essere un inserimento del Bayern Monaco, che secondo la stampa tedesca ha già avuto contatti con il bomber azzurro













