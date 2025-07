Calciomercato Napoli news: il futuro di Osimhen riscalda sempre gli animi, tiene banco il futuro anche di Jesper Lindstrom (oggi giovedì 3 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: JESPER LINDSTROM PUÒ ANDARE IN GERMANIA

Jesper Lindstrom è rientrato dal prestito all’Everton, ma non fa parte del progetto di Antonio Conte e quindi uno degli obiettivi del calciomercato Napoli sarà quello di trovare una nuova destinazione per l’ala destra danese classe 2000, che nell’estate 2023 fu un acquisto da 25 milioni di euro ma che dopo due stagioni può purtroppo essere definito un flop per il Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Tre attaccanti in partenza, ufficiale: un difensore torna in Spagna!

Nella tormentata stagione 2023-2024 infatti Jesper Lindstrom ha raccolto 29 presenze, ma spesso spezzoni e comunque senza mai riuscire a lasciare il segno, tanto che un anno fa il Napoli lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton. Tuttavia, nemmeno in Inghilterra il danese è riuscito a lasciare il segno, così l’Everton lo ha lasciato tornare a Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Un colpo a sorpresa in attacco! Noa Lang, è fatta per 30 milioni...

Ecco allora che in questo momento Jesper Lindstrom è di nuovo a tutti gli effetti un calciatore dei partenopei, ma per il calciomercato Napoli si pone l’obiettivo di piazzarlo in una maniera che possa essere soddisfacente per tutte le parti in causa. Difficilmente in Italia: Giovanni Manna ci aveva provato con il Bologna nella trattativa per Ndoye, ma inutilmente.

I colleghi di Tuttomercatoweb scrivono quindi che la destinazione più probabile per Jesper Lindstrom potrebbe essere la Bundesliga, perché il Napoli lo aveva preso dall’Eintracht Francoforte e in Germania potrebbe avere ancora estimatori. I partenopei puntano ad incassare circa 18 milioni di euro, ci sarà qualcuno intenzionato a soddisfare questa richiesta?

Calciomercato Napoli News/ Di Vaio fa muro per due giocatori, non solo Rafa Marin in uscita (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: VICTOR OSIMHEN E LA JUVENTUS IN AGGUATO

Oggi giovedì 3 luglio 2025 d’altronde si parla soprattutto di movimenti in uscita per il calciomercato Napoli, è stato infatti ufficializzata anche la partenza di Rafa Marin verso la Spagna e allora ne approfittiamo per parlare anche di Victor Osimhen, un nome che (in un modo oppure nell’altro) tiene sempre banco tra i movimenti in uscita dei campioni d’Italia. Le ultime dicono che l’attaccante nigeriano vorrebbe fortemente la Juventus, destinazione che ovviamente non sarebbe invece gradita alla società del presidente Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe accasare Osimhen all’estero.

Niente di nuovo sul fronte occidentale del calciomercato Napoli, potremmo dire, però bisogna sempre stare attenti, perché pare che stia emergendo sempre di più la volontà di Victor Osimhen di accasarsi proprio alla Juventus, con i bianconeri che potrebbero quindi farsi forti del desiderio del giocatore. Naturalmente molto dipenderà anche dai movimenti in attacco della squadra di Igor Tudor: il futuro di Dusan Vlahovic e Kolo Muani è ancora da decidere e quindi potrebbero intrecciarsi i destini dei tre attaccanti. Il Napoli punta sempre ad incassare 75 milioni di euro: se arriveranno da un club straniero, meglio…