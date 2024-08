CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN PIU’ LONTANO!

Ancora un colpo di scena per il calciomercato del Napoli, il Chelsea ha accelerato per Victor Osimhen. Durante i frequenti colloqui con il Napoli per Romelu Lukaku, è emersa più volte la possibilità di un trasferimento dell’attaccante nigeriano in Inghilterra. Ora, i Blues stanno facendo un tentativo concreto, cercando di anticipare il PSG con un’offerta da presentare sia al Napoli che all’agente di Osimhen, il che sbloccherebbe una situazione che sta facendo penare i partenopei da tutta l’estate.

Secondo Sky Sport, il PSG rimane in vantaggio nella corsa per Osimhen, ma il Chelsea vuole superare i francesi con questa mossa. Il Napoli mantiene la sua posizione: Osimhen è fuori dai piani di Conte, e il club è in attesa di offerte convincenti per liberare spazio a Romelu Lukaku. Con l’attaccante belga, infatti, è già stato trovato un accordo sia con il giocatore che con il Chelsea. Le due trattative, sebbene separate, potrebbero entrambe andare a buon fine.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: FINALMENTE L’ARRIVO DI LUKAKU

Per il calciomercato del Napoli infatti una lunga attesa sta per concludersi: gli ultimi dettagli dell’accordo con Romelu Lukaku sono in fase di definizione, il centravanti belga è pronto a tornare in Serie A per la sua quarta esperienza, dopo le due stagioni all‘Inter e quella alla Roma. Rimane solo un ultimo tassello da sistemare prima dell’ufficialità: secondo Sky Sport, le parti stanno finalizzando i dettagli relativi ai diritti d’immagine nel contratto di Lukaku.

L’accordo definitivo tra il Napoli e l’entourage del giocatore è atteso nelle prossime ore, e una volta raggiunto, Lukaku volerà in Italia. Le visite mediche sono già state fissate per oggi, mercoledì 28 agosto. Il Napoli ha già concordato con il Chelsea il trasferimento di Lukaku per 30 milioni di euro più il 30% su una futura rivendita. Antonio Conte è ansioso di avere Big Rom a disposizione, con il belga che firmerà un contratto triennale fino al 2027, con uno stipendio di 12 milioni di euro lordi a stagione, 8 milioni netti grazie ai benefici del Decreto Crescita.

