CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GELO CON OSIMHEN

Ormai il calciomercato Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen: è il gioco delle parti, diciamo così, per la seconda estate consecutiva la società partenopea deve fare i conti con l’oneroso contratto dell’attaccante nigeriano che non rientra più nei piani, anzi non è mai entrato in quelli di Antonio Conte.

Adesso potremmo essere arrivati alla tappa definitiva: questa mattina il Napoli si è radunato per iniziare la stagione in cui dovrà difendere lo scudetto e tornare a giocare in Champions League e, come previsto o comunque ipotizzato, Osimhen non era presente.

Stando a Matteo Moretto il calciatore nigeriano avrebbe presentato un certificato medico di malattia alla società; un espediente non certo nuovo nel mondo dello sport, segno ancora una volta chiarissimo di come la volontà di Osimhen sia quella di non tornare al Diego Armando Maradona e, dopo aver già rifiutato la Turchia, di continuare a vestire la maglia del Galatasaray, con cui ha fatto bene e con la quale si è trovato molto bene.

A questo punto cosa succederà? Il calciomercato Napoli ha finalmente dato qualche segnale di apertura e anche i Leoni di Istanbul avrebbero fatto un passo avanti forse decisivo, dunque dovremmo esserci anche se resta da capire quando arriverà l’addio definitivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN LASCIA I PARTENOPEI, ECCO LA SITUAZIONE

La situazione che lega il calciomercato Napoli alla vicenda Osimhen ha avuto un’evoluzione: intanto, Repubblica ha riportato di come il Galatasaray abbia presentato le garanzie bancarie, che per a società turca rappresentano un altro costo (circa il 2% dell’importo). Da parte sua invece il Napoli ha aperto al pagamento dilazionato: sarebbero 40 milioni di euro versati subito nelle casse dei campioni d’Italia e gli altri 35 pagati in due rati, una a maggio 2026 e l’altra a maggio 2027, raggiungendo così quei famosi 75 milioni che il Napoli ha sempre richiesto per il suo calciatore.

Erano l’importo della clausola rescissoria che è scaduta, ma dovrebbero comunque rappresentare il prezzo che il Galatasaray pagherà per Osimhem; quello che non abbiamo ancora detto è che Aurelio De Laurentiis ha accettato che il pagamento non sia totalmente immediato ma la seconda rata, quella da 35 milioni, la vorrebbe in un unico esercizio e inoltre chiederebbe che nel contratto sia inserita una percentuale su una futura rivendita dell’attaccante nigeriano. Forse non siamo più in una situazione di stallo, ma nemmeno vicinissimi alla conclusione dell’affare: la sensazione è che alla fine Osimhen giocherà nel Galatasaray ma il Napoli non è comunque disposto a fare sconti in questa trattativa di calciomercato, per cui magari dovremo aspettare ancora un po’ di tempo.