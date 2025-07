Calciomercato Napoli News: in mancanza di offerte, non è da escludere che il nigeriano possa accettare il reintegro a tutti gli effetti (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, DIETROFRONT OSIMHEN?

Il calciomercato Napoli, un anno dopo, si ritrova a gestire la complicata questione Victor Osimhen. Dopo la rottura con la società, il calciatore nell’estate del 2024 si è accasato al Galatasaray in prestito pur di non rimanere in tribuna per tutta la stagione.

Ora che la parentesi turca è terminata, si cerca una nuova pista. stavolta però definitiva. Basta prestiti dunque per il nigeriano che però al momento ha solamente registrato un timido tentativo del Galatasaray e un’offerta importante dall’Arabia Saudita, rifiutata dallo stesso bomber del terzo Scudetto.

Secondo Il Mattino ci sarebbe una clamorosa indiscrezione. Infatti Antonio Conte avrebbe aperto alla permanenza di Osimhen provando a parlarci e a convincerlo: il modo migliore probabilmente per evitare di perdere 75 milioni di clausola e i 12 milioni d’ingaggio. Certo, non sarà semplice, ma il Napoli sta facendo un disperato tentativo che potrebbe rivoluzionare l’attacco.

CALCIOMERCATO NAPOLI, KEAN SUPERA LUCCA

Il calciomercato Napoli avrebbe mollato la pista Lucca. Il continuo rilanciare dell’Udinese fino a 40 milioni sta facendo perdere la pazienza a Manna, un po’ come accaduto con Musah del Milan, ormai scartato dai partenopei.

Il Napoli si sta facendo i conti in tasca e considerando i 40 milioni potenziali per Lucca, la società campana sarebbe più intenzionata a spenderne 52 per portare Moise Kean sotto l’ombra del Vesuvio sfruttando la clausola.

Infatti l’ex PSG e Juventus potrebbe lasciare la Fiorentina per la cifra sopracitata entro il 15 luglio, ultimo giorno utile per la clausola. Da Firenze sperando di convincerlo, ma la pista più probabile ad oggi è la cessione.

