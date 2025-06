Calciomercato Napoli news: Victor Osimhen temporeggia circa la decisione definitiva sul proprio futuro, verso il prestito Luis Hasa (Oggi 30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI ALLUNGANO ANCORA I TEMPI PER OSIMHEN

Due nomi in uscita tengono banco per il calciomercato Napoli oggi, lunedì 30 giugno 2025, anche se si tratta di storie completamente diverse. Il nome nobile è evidentemente quello di Victor Osimhen, che è destinato a tornare un calciatore del Napoli, ma non rientra nei piani di Antonio Conte, come ben sappiamo già da un anno.

Calciomercato Como News/ Addai altra aggiunta in attacco, Starfelt alternativa a Thiaw (30 giugno 2025)

La società campione d’Italia vorrebbe chiarire in tempi brevi la vicenda, ma questa non sembra essere l’intenzione dell’attaccante nigeriano, pur consapevole del fatto che sullo sfondo c’è il rischio di un anno da separato in casa, di fatto fuori rosa.

L’estate però è ancora lunga, pure per il calciomercato Napoli: il quotidiano partenopeo Il Mattino scrive oggi che Victor Osimhen potrebbe anche essere disposto ad attendere fino alla fine del mese di agosto, quando la clausola di 75 milioni di euro non sarà più un’opzione e quindi Aurelio De Laurentiis potrebbe dover scendere a compromessi.

Calciomercato Udinese News/ Contatti per Floriani Mussolini, Vivaldo verso il Watford (30 giugno 2025)

Insomma, da parte del calciatore e del suo entourage potrebbe esserci l’obiettivo di attendere per arrivare a cifre nettamente inferiori, che sicuramente faciliterebbero l’interesse da parte dei club interessati a Victor Osimhen – le pretendenti non dovrebbero mancare, anche se resta da capire se a loro volta siano disposte ad attendere.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: QUALE DESTINAZIONE PER LUIS HASA?

Futuro in uscita dai campioni d’Italia in carica anche per Luis Hasa, anche se qui stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Aveva fatto parlare l’acquisto del talento classe 2004, un movimento invernale del calciomercato Napoli che aveva puntato su un ragazzo di sicuro talento, ma che nella prima parte della stagione con il Lecce aveva giocato solamente dieci minuti in Coppa Italia, senza mai scendere in campo nemmeno una volta in Serie A. Dalla Puglia a Napoli, nulla è cambiato: Luis Hasa ha finito il campionato con zero presenze, anche se da campione d’Italia.

Calciomercato Juventus News/ Azpilicueta, profilo esperto per la difesa. Si lavora per David (30 giugno 2025)

Resta il talento per il centrocampista italo-albanese che il Lecce aveva prelevato dalla Juventus, dove giocava con la Next Gen, ma è chiaro che adesso Luis Hasa ha bisogno di giocare, perché un altro campionato da panchinaro fisso non gli farebbe bene. Il Mattino ne parola come di un giocatore ai margini del progetto tecnico e che comprensibilmente ha voglia di mettersi in mostra. Anche il Napoli d’altronde vorrebbe vederlo giocare con continuità, possibilmente in Serie A. Alcune squadre potrebbero essere interessate a un prestito: quale sarà la sua destinazione per il 2025-2026?