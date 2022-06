CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ospina in Arabia, ecco chi affiancherà Meret

Calciomercato Napoli news: Sirigu al posto di Ospina

Il calciomercato del Napoli ruota attorno al nome del portiere in questo momento. Gianluca Di Marzio ha spiegato come il rinnovo di Alex Meret possa cambiare le prospettive del club sul ruolo. “Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza 2027 e quindi Meret, se tutto dovesse andare in porto, potrebbe diventare una bandiera del club azzurro dopo essere stato spesso messo in discussione in queste ultime stagioni“.

Dunque un rilancio su quello che ai tempi della Spal veniva considerato come il più promettente giovane portiere italiano ma che, complici anche alcuni infortuni, si è ritrovato a non rendere al meglio delle aspettative a Napoli. Con Ospina che andrà a chiudere la carriera in Arabia dopo la fine del contratto col Napoli, il nome da affiancare a Meret resta sempre quello di Salvatore Sirigu, per il quale potrebbe esserci un’accelerazione decisiva entro la fine della settimana, col Napoli che avrebbe così la sua coppia di portieri.

Calciomercato Napoli: anche in attacco potrebbero farsi registrare profondi cambiamenti per il club partenopeo. Il Napoli sta provando a piazzare il sorpasso ai danni della Roma per il norvegese Solbakken del Bodo/Glimt, un affare che sta prendendo sempre più quota col passare delle ore. C’è però da lavorare anche sui movimenti in uscita e con una certa tempestività: c’è Hirving Lozano sul piede di partenza e secondo alcuni media messicani come “Tv Atzeca”, “Record”, l’Arsenal starebbe pensando al “Chucky” per rinforzare il suo reparto avanzato. Uno sbarco in Premier League di Lozano non è da escludere, le sue qualità di attaccante di manovra farebbero decisamente al caso del tecnico Mikel Arteta, De Laurentiis ascolterebbe con grande attenzione le proposte dei Gunners, vedremo se si concretizzeranno per sbloccare i nomi in entrata che per l’attacco del Napoli sono cambiati radicalmente, da quando il club in particolare ha deciso di mollare la pista Bernardeschi.

