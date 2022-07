CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ostigard e Svanberg per la rosa di Spalletti

Calciomercato Napoli news, Ostigard conteso al Torino

Il Napoli sta per cominciare il ritiro precampionato ed i dirigenti sono al lavoro per consegnare a mister Spalletti nuovi innesti in grado di migliorare l’organico a disposizione per la prossima stagione tramite questa sessione di calciomercato estivo. Uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dai partenopei per completare il proprio reparto arretrato è quello di Leo Ostigard, di proprietà del Brighton e reduce dall’avventura in prestito vissuta con la maglia del Genoa.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore dopo l’incontro positivo avuto con l’agente Jim Solbakken nei giorni scorsi ma a questo punto resta da convincere la società inglese. I britannici preferirebbero infatti prendere in considerazione l’offerta del Torino più che quella del Napoli ma la volontà del calciatore norvegese dovrebbe essere decisiva per il suo approdo ai piedi del Vesuvio.

La difesa non è l’unico reparto in cui il Napoli mira a potenziarsi entro la chiusura della finestra di calciomercato. Gli azzurri potrebbero infatti mettere mano anche al centrocampo dove fa gola il nome di Mattias Svanberg, di proprietà del Bologna con cui ha un contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare. I rossoblu sono consapevoli che il calciatore vuole provare a vivere un’avventura altrove ed è quindi deciso a non rinnovare il suo contratto con i Felsinei, pronti a valutare le offerte così da non perderlo a parametro zero. La richiesta sarebbe di 13 milioni di euro ed il Napoli per il momento non sarebbe andato oltre una proposta da 7 milioni, come spiegato dal Corriere dello Sport.

