Calciomercato Napoli news - Pagelle, voto 8.5: la più grande campagna acquisti della presidenza De Laurentiis per difendere lo Scudetto (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’IMPORTANZA DI CONTE

Il Calciomercato Napoli è stato senza dubbio il migliore dell’intera Serie A. La prima mossa nonché la più importante è la conferma di Antonio Conte sulla panchina quando in molti già vociferavano un possibile addio anticipato.

Aurelio De Laurentiis, dopo confronti importanti con il tecnico pugliese, ha promesso effettivamente quello che poi ha consegnato al proprio allenatore ovvero una panchina completamente migliorata e qualche aggiunta tra i titolari.

Il Napoli infatti quest’anno avrà la Champions League, un appuntamento importantissimo che porterà via tante energie fisiche e mentali, aggiungendo a conti fatti come minimo 8 partite in più al calendario dei partenopei.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GLI ACQUISTI: NOVE COLPI!

Il calciomercato Napoli ha visto parecchi acquisti, a partire da Kevin De Bruyne. La leggenda del Manchester City era un colpo inimmaginabile fino a qualche anno fa mentre adesso è realtà, andando a migliorare il centrocampo dove son rimasti tutti i titolari ovvero Anguissa, Lobotka e McTominay.

In difesa sono arrivati il giovane Marianucci dall’Empoli come acquisto in prospettiva e Beukema dal Bologna come ricambio (e futuro sostituto) di Rrahmani, senza dimenticare in porta l’acquisto di Milinkovic-Savic dal Torino come alternativa a Meret.

Il ritorno di Elmas darà una grande mano sulla trequarti mentre Gutierrez, acquistato dal Girona, sarà un elemento importante per la fascia sinistra come difensore e centrocampista (ricambio di Olivera). Così come Noa Lang, che verrà impiegato sulla stessa corsia ma da esterno offensivo. Lucca invece era stato preso come riserva di Lukaku, ma l’infortunio del belga ha spianato la strada all’ex Udinese.

Il Napoli però non è rimasto a guardare dopo il ko del centravanti del quarto Scudetto e si è assicurata Hojlund dal Manchester United per 50 milioni tra prestito e riscatto che diventerà obbligatorio con la qualificazione in Champions League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE CESSIONI: SALUTANO OSIMHEN E RASPADORI

Il calciomercato Napoli ha visto però anche alcune cessioni. La più improntate è stata quella di Victor Osimhen: il nigeriano dopo il prestito al Galatasary si è trasferito definitivamente, mettendo fine ad una delle telenovele più chiacchierate dell’estate (scorsa e attuale).

Salutano la Campania i freschi campioni d’Italia rientranti dal prestito ovvero Scuffet, Billing e Okafor. Se ne sono andati anche Rafa Marin, Zerbin, Cajuste, Folorunsho, Ngonge, Simeone, Zanoli e Cheddira, tutti in prestito con alcuni con diritto di riscatto.

Chi ha lasciato definitivamente il Maradona già da quest’anno è Raspadori. L’uomo della provvidenza dei due Scudetti, con alcune reti di fondamentale importanza, è partito per l’avventura in Spagna all’Atletico Madrid dopo tre stagioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL GIUDIZIO: SESSIONE (QUASI) PERFETTA

Il calciomercato Napoli è stato davvero notevole. Come detto, migliorare la panchina è stata la prima grande richiesta di Antonio Conte e Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, l’ha fatto quasi in tutti i ruoli del campo.

È mancato l’innesto del vice Di Lorenzo vale a dire Juanlu, ma la situazione si è complicata e il Napoli ha preferito tenere Mazzocchi. Forse la più grande mancanza è stata quella di un giocatore capace di sostituire Anguissa.

Sottolineare l’importanza del camerunense è lapalissiano, basti pensare alle sue prestazione e al suo gol col Cagliari. Probabilmente sarebbe stato utile un acquisto in quella zona del campo: non essendoci stato, Conte dovrà reinventare.

L’anno scorso, quando Anguissa è mancato per infortunio, o veniva messo in campo Billing (non più in rosa) oppure il Napoli giocava con Gilmour insieme a Lobotka nel ruolo di dopo play. La “gravità” di non aver preso un vice Anguissa è da collegare alla Coppa d’Africa che priverà del giocatore per diverse settimane.