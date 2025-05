Calciomercato Napoli News: Kevin De Bruyne colpo per il quinto scudetto

Gli azzurri di Antonio Conte stanno per mettere le mani sul quarto scudetto della loro storia e per questo Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere intenzionato a regalare al tecnico pugliese grandi giocatori nella finestra estiva degli acquisti per provare a ripetere il risultato di quest’anno o almeno evitare una debacle come quella dello scorso anno. La dirigenza partenopea quindi per il calciomercato Napoli potrebbe contattare un profilo di livello internazionale convinto da un suo grande amico e compagno di nazionale e allo stesso tempo assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più interessanti di questa stagione di Serie A.

Il grande nome che il Napoli starebbe seguendo è quello di Kevin De Bruyne, il centrocampista belga lascerà a parametro zero il Manchester City a fine stagione e per lui si parla di diverse possibilità per continuare la carriera, potrebbe scegliere di lasciare l’Europa in direzione Stati Uniti o Arabia Saudita o di rimanere nel vecchio continente tornando in una delle sue vecchie squadre, Genk o Wolfsburg, o provando nuove esperienze, Inter o Napoli. A favore degli azzurri c’è poi la presenza di Romelu Lukaku, compagno di nazionale da molti anni e amico del giocatore, che potrebbe convincerlo a scegliere la causa azzurra.

Calciomercato Napoli News: Nadir Zortea sua la fascia sinistra

Il calciomercato Napoli poi sta cercando il giusto giocatore che possa andare a riempire la fascia sinistra dove Olivera e Spinazzola non hanno convinto Conte che spesso li ha alternati e che non è mai stato convinto dalle loro qualità e soprattutto dalla loro tenuta fisica. Oltre al nome di Mittelstadt la società starebbe seguendo la possibilità di acquistare un giovane talento azzurro che in questa stagione si è messo in mostra con 6 gol in 32 partite, si tratta di Nadir Zortea, terzino del Cagliari con la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra, il prezzo è di 5 milioni ma potrebbe venire completato il trasferimento con uno scambio con Caprile.

Giovanni Manna e il suo team poi potrebbero pensare anche di dare una svolta anche nel reparto offensivo cercando un attaccante che possa insidiare il posto di Lukaku e che possa anche fornire più gol, per questo la società partenopea si sarebbe inserita nella corsa per Jonathan David, attaccante canadese che si libererà a parametro zero dal Lille. Un’altra suggestione in attacco poi arriva dalla Premier League e prendere il nome di Darwin Nunez, l’attaccante uruguaiano non ha mai fatto valere i quasi 100 milioni spesi dal Liverpool e con Arne Slot ha perso il posto da titolare.