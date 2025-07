Il calciomercato Napoli sta concludendo la doppia cessione di Alessio Zerbin e Giovanni Simeone al Pisa. Per Franck Zambo Anguissa si muove il Sunderland

Calciomercato Napoli News: Franck Zambo Anguissa nel mirino della Premier League

Per i partenopei le prossime settimane di questa fase di trasferimenti saranno incentrate sulla cessione di diversi giocatori per liberare la rosa dai giocatoriche sicuramente non fanno parte del progetto di Antonio Conte e soprattutto dai loro ingaggi che permetteranno a De Laurentiis di andare nuovamente sul mercato.

Il calciomercato Napoli però non è coinvolto solo in cessioni minori ma anche altre importanti come quella di Osimhen o altre per giocatori che non dovrebbero essere in uscita ma per cui si sono mosse squadre ricche come quelle di Premier League.

Il centrocampista camerunense Franck Zambo Anguissa infatti è finito nel mirino di una neopromossa del campionato inglese che dal passaggio in Premier League ha guadagnato una grande quantità di soldi da spendere nel mercato per alzare il livello della rosa, strategia fino a qui già messa in pratica. La squadra in questione è il Sunderland che ha provato a contattare il ventinovenne per trovare un accordo con il giocatore per poi farci leva, insieme al contratto in scadenza nel 2027 per abbassare il prezzo del giocatore.

Calciomercato Napoli News: Alessio Zerbin e Giovanni Simeone cercano la salvezza con il Pisa

In questa seconda fase del calciomercato Napoli le prime cessioni che verranno concluse sono quelle di due giocatori messi ai margini della squadra già dalla stagione passata quando hanno raccolto poche presenze o sono stati girati in prestito con la speranza che potessero essere riscattati.

Il primo è Alessio Zerbin, esterno sinistro di ventisei anni cresciuto nelle giovanili del Napoli ma che con la maglia azzurra non ha mai avuto grandi occasioni, lo scorso anno ha terminato l’anno a Venezia dopo una prima metà vista dalla panchina e nella prossima stagione andrà in Toscana a giocare per la neopromossa Pisa.

Insieme all’esterno i nerazzurri andranno ad acquistare anche un nuovo bomber che possa guidare la squadra fino alla salvezza a suon di gol, la scelta è ricaduta su Giovanni Simeone che è alla ricerca di una nuova avventura dove gli possa essere dato il giusto spazio. Il trentenne argentino ha il contratto in scadenza nel 2026 e il suo passaggio ai toscani potrebbe essere completato con un’offerta inferiore ai 5 milioni, cifra ottima per un giocatore che negli anni passati ha sempre dimostrato di saper fare gol, anche pesanti, con una stagione al top da 17 gol.