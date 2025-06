CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: FRENATA PER TREVOH CHALOBAH

Sappiamo che Trevoh Chalobah è uno dei nomi più caldi per il calciomercato Napoli: già nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interesse per il difensore centrale classe 1999 nato in Sierra Leone e naturalizzato inglese, che nell’ultima stagione ha giocato fino a gennaio in prestito al Crystal Palace, per poi tornare al Chelsea. La sua crescita è stata evidente, tanto da guadagnarsi la convocazione nella Nazionale maggiore per le partite di questi giorni contro Andorra nelle qualificazioni mondiali e poi (in amichevole) il Senegal.

Sarebbe un affare speciale anche perché ha già giocato per il Napoli il fratello maggiore Nathaniel Chalobah, classe 1994, che nel 2015-2016 fu mandato dal Chelsea in prestito proprio all’ombra del Vesuvio, pur raccogliendo solamente nove presenze fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League in tutta la stagione. Insomma, una storia molto particolare da scrivere per il calciomercato Napoli, ma l’ottimismo dei giorni scorsi sembra essersi un po’ spento oggi, sabato 7 giugno 2025, a causa della richiesta molto alta avanzata dal Chelsea per autorizzarne la cessione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: QUANTO CHIEDE IL CHELSEA?

Trevoh Chalobah piace molto ad Antonio Conte, che lo conosce fin dai tempi del Chelsea: al tempo il ragazzo militava ancora nelle giovanili, ma il mister pugliese ha continuato a seguirlo e adesso vorrebbe portarlo nel club campione d’Italia come rinforzo verso una stagione che sarà ben più intensa della precedente, tuttavia l’ottimo rendimento negli ultimi mesi ha portato all’aumento del suo valore di mercato e le notizie riportate oggi dal quotidiano britannico The Telegraph costituirebbero un problema molto serio per concretizzare l’obiettivo di calciomercato Napoli.

Insomma, adesso arriviamo al nocciolo della questione: il prezzo di Trevoh Chalobah sarebbe di ben 40 milioni di sterline, cioè circa 47 milioni di euro, che il Napoli non avrebbe intenzione di spendere per un difensore che per di più solo di recente ha acquisito lo status da titolare – tanto è vero che l’anno scorso di questi tempi era stato mandato in prestito dai Blues. Volendo trovare uno spiraglio, il fatto che il Chelsea abbia fissato un prezzo significa che il calciatore non è incedibile: tuttavia, a queste cifre non ci sarebbe niente da fare per il calciomercato Napoli.