Calciomercato Napoli News/ Per David c’è la concorrenza inglese, ipotesi Retegui (oggi 29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI ALLONTANA DAVID

Uno dei temi principali nell’estate del calciomercato Napoli sarà quello dell’attaccante: Victor Osimhen lascerà la squadra partenopea, Aurelio De Laurentiis spera di guadagnare almeno 120 milioni dalla sua cessione e in questo modo avrà poi spazio di manovra. Non è un mistero che uno dei primi nomi sulla lista del Napoli, forse il primo, sia quello di Jonathan David: anche lui gioca nel Lille come Osimhen prima di arrivare in Italia, in questo caso i rapporti tra le due società (che avevano trattato anche Nicolas Pépé, poi finito all’Arsenal) potrebbero aiutare ma il problema per arrivare all’attaccante canadese è la forte concorrenza che arriva dalla Premier League.

Calciomercato Napoli/ 5 nomi per il nuovo allenatore: Italiano, Conte, Mourinho... (oggi 4 aprile 2024)

Infatti David piace ad almeno due squadre: una è l’Aston Villa, che è vicina alla qualificazione in Champions League e vuole affidarsi a un centravanti di spessore. L’altra è il Manchester United, che al massimo giocherà l’Europa League (non ancora sicura) e rivoluzionerà per l’ennesima volta una rosa che dovrebbe essere affidata ad Arne Slot: il Napoli con la cessione di Osimhen avrà un bel tesoretto ma dovrà rivolgersi chiaramente anche ad altri reparti, le due inglesi hanno comunque maggiore disponibilità economica. A vantaggio dei partenopei potrebbe giocare la fretta del Lille, perché David è in scadenza nel 2025 e non vorrebbe rinnovare: su questo il Napoli, se davvero convinto dell’operazione di calciomercato, potrebbe fare leva per chiudere rapidamente i conti evitando così l’asta.

Calciomercato Napoli News/ Rivoluzione possibile: Di Lorenzo e Kvaratskhelia in uscita? (oggi 4 aprile 2024)

SALGONO LE QUOTAZIONI DI RETEGUI

Naturalmente il calciomercato Napoli tiene d’occhio altri nomi per il suo attacco: uno di questi sarebbe Mateo Retegui, le cui quotazioni infatti sarebbero in crescita nelle ultime settimane. A portarlo in Italia è stato il Genoa, dopo l’ottimo impatto con la nostra nazionale: le cifre stagionali non sono esaltanti (6 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia, e parliamo di un calciatore che giusto oggi compie 25 anni, dunque non più giovanissimo) ma per la società partenopea ci sarebbero i margini per una crescita esponenziale, detto anche che questa per Retegui era la prima esperienza fuori dall’Argentina e che il Genoa, per quanto brillante sia stato il suo campionato, rimane comunque una squadra di metà classifica che non crea troppe occasioni da gol nelle sue partite.

Calciomercato Napoli News/ Verso il rinnovo di Kvaratskhelia, il ritorno di Mertens un sogno? (28 marzo 2024)

Staremo a vedere, anche qui il tempismo potrebbe essere determinante: su Retegui ci sono alcune squadre, probabilmente l’attaccante giocherà gli Europei (bisognerà vedere con quale ruolo da parte di Luciano Spalletti) e un torneo continentale di primo piano potrebbe aumentare la quotazione richiesta dal suo club. L’operazione però potrebbe diventare presto più di una suggestione per il calciomercato Napoli, che va alla ricerca di un giocatore che, per quanto ovviamente possa essere difficile, non faccia rimpiangere Osimhen che lo scorso anno è stato anche il capocannoniere della nostra Serie A.











© RIPRODUZIONE RISERVATA