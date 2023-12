CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per la difesa si guarda a due ex Serie A in casa Arsenal (29 dicembre 2023)

Il Napoli, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, si trova in una posizione di impellenza nel calciomercato di gennaio, con la necessità di rinforzare alcune posizioni chiave della squadra. Questa situazione, piuttosto insolita nella gestione De Laurentiis, ha spinto il club a valutare con attenzione le opzioni disponibili, delineando un elenco di priorità ben definite: un difensore centrale, due centrocampisti e un esterno basso per la fascia destra.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, due giocatori dell’Arsenal sembrano essere sul radar del calciomercato del Napoli: Takehiro Tomiyasu e Jakub Kiwior. Entrambi vantano esperienze passate nel calcio italiano, rispettivamente con Bologna e Spezia. Tuttavia, la questione principale riguarda la formula del trasferimento. Mentre il Napoli preferirebbe un acquisto in prestito, gli inglesi, compresi gli Arsenal, non sono particolarmente favorevoli a questa modalità, complicando il negoziato. Ko Itakura del Borussia Monchengladbach è un’opzione residuale, con il club partenopeo che valuta attentamente la sua situazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHI SU SAMARDZIC

Dopo la cessione di Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro, il Napoli dispone di un budget da reinvestire in questo calciomercato invernale. Il focus principale è sul centrocampista Lazar Samardzic, attualmente di proprietà dell’Udinese. Samardzic, considerato un profilo ideale per raccogliere l’eredità di Zielinski, ha attirato l’attenzione della dirigenza azzurra. Con Zielinski che sembra avvicinarsi all’Inter, il Napoli sta valutando attentamente l’opportunità di preparare un’offerta per il giovane talento dell’Udinese.

Inoltre, il Napoli è alla ricerca di rinforzi nel centrocampo, specialmente considerando le possibili partenze di Demme e Gaetano, oltre all'impegno di Anguissa in Coppa d'Africa. Il club sta cercando di convincere il Tottenham a cedere in prestito Hojbjerg, altrimenti c'è l'idea di rivolgersi a Fofana, reduce dall'Al-Nassr, che potrebbe tornare a giocare in Italia. In questo intricato balletto di trattative di calciomercato, il Napoli si muove con determinazione per assicurarsi i rinforzi necessari e affrontare al meglio la seconda metà della stagione calcistica. Resta da vedere come si svilupperanno gli accordi e quali nuovi talenti si uniranno alle fila azzurre nel prossimo futuro.











