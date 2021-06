CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per la fascia si pesca in Francia: tutto su Mandava!

CALCIOMERCATO NAPOLI: PER LA DIFESA SI PESCA IN SPAGNA!

Il Napoli si sta muovendo a fari spenti sul calciomercato, il tecnico Luciano Spalletti uscirà allo scoperto dopo la presentazione, ma prima arriveranno già alcuni rinforzi, con la formazione partenopea che all’alba di un nuovo ciclo vivrà sicuramente cambiamenti importanti. Si è parlato in questi giorni di Reinildo Mandava del Lille, terzino di nazionalità del Mozambico fresco campione di Francia, che potrebbe fare al caso del club azzurro.

D’altronde l’acquisto di Osimhen ha confermato come il Napoli abbia buoni uffici con il campionato transalpino e non va dimenticato che Hysaj, jolly sempre prezioso per la difesa in questi anni, è in procinto di partire destinazione Lazio. Per questo Mandava potrebbe essere un elemento di sicuro interesse, classe 1994 è arrivato al Lille nel 2019 trovando la sua consacrazione ad alti livelli, ed arriverebbe dunque a Napoli avendo già accumulato un buon bagaglio d’esperienza da riportare in un campionato competitivo come la Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI: “MANDAVA CARATTERE FORTE”

Di Mandava ha parlato quello che è stato il suo CT nella Nazionale del Mozambico, Luís Gonçalves, che ha espresso ai microfoni di Radio Marte grandi elogi nei confronti del suo ex giocatore, sottolineandone la personalità oltre che le doti tecniche di spicco: “Mandava ha un carattere forte che gli dà grande motivazione in allenamento e tanta forza in in campo,” ha spiegato Gonçalves, “Mette sempre grande intensità in campo, vuole sempre migliorare le sue qualità. E’ un terzino molto moderno ed è bravo ad attaccare ma anche un buon difensore. Per me è un difensore molto completo ed è un corridore. Ha grande intelligenza, legge bene la partita, ha un’ottima capacità di cross ma per me è già un giocatore completo. La Serie A potrebbe essere uno step in avanti per la sua carriera, può rendere al meglio poiché uno dei campionati migliori al mondo. Anche andare al Napoli sarebbe uno step superiore e un bel passo avanti per lui.” Dunque una possibilità importante per il giocatore e il club, spetta al Napoli ora fare la sua mossa considerando anche le pretese economiche del Lille, non basse.

